Corona virüsüne yeni tedbirlerinin ardından İstanbul’da ilk pazartesi… İşte son durum

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiyesi doğrultusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından cuma akşamı açıklanan yeni tedbirlere, vatandaşların uyduğu görüldü. İstanbul’da haftanın ilk iş gününde işlerine gitmek için toplu taşıma kullanan İstanbullular maskelerini takarak yolculuk etti.

DHA’nın haberine göre maskesi bulunmayan vatandaşlara da metrobüs duraklarının girişlerinde güvenlik görevlileri tarafından maske verildi. Görevliler vatandaşlara maskesiz yolculuk edemeyeceğini de belirterek dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

“MUTLULUK VERİCİ”

Altunizade Metrobüs Durağını kullanan bir vatandaş,” Böyle bir karar alınması iyi oldu. Herkesin bu kurala uyduğunu gördüm. İnşallah en kısa zamanda bu günleri atlatacağız” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, cuma gece yarısı paylaştığı Twitter mesajında “Maske dağıtımına sabahın erken saatlerinden itibaren başladık. Gün boyu 100 bin maskeyi ücretsiz olarak İstanbullulara dağıtacağız. Sağlığınız için lütfen toplu taşıma araçlarında ve toplu alanlarda maske takınız” ifadelerini kullanmıştı.

GİRİŞ VE ÇIKIŞLARDA ÖNLEM SÜRÜYOR

Öte yandan corona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında belirli istisnalar hariç İstanbul'a araç giriş ve çıkışlarının durdurulmasının ardından Tuzla TEM Otoyolu'ndan geçen tüm araçlar polis tarafından denetlenmeye devam ediliyor. Polis ve jandarma ekipleri TEM Otoyolu’nda kontrol noktaları oluşturarak denetim gerçekleştirdi.

Geçişine izin verilmeyen araçlar geri gönderildi. İzin belgeleri olan gıda, ilaç ve temizlik malzemesi gibi zorunlu ihtiyaç malzemelerini taşıyan TIR ve kamyonlar, ülke içinde yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların geçişine izin verildi.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Türkiye’de ilk corona virüsü vakasının ortaya çıkmasının ardından 27 gün geçti. Dün 73 kişinin vefat etmesiyle 11 Mart’tan bu yana ölü sayısı 574’e çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan toplam test sayısını 181 bin 445, toplam vaka sayısını 27 bin 69 olarak açıkladı. Koca’nın paylaştığı verilere göre yoğun bakımdaki hasta sayısı 1381, entübe hasta sayısı 935, iyileşen vaka sayısı ise 1042 oldu.