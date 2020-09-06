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Maske krizi çıkaran İngiliz yolcu uçağa acil iniş yaptırdı

Antalya’ya tatile gelen ve iki haftalık tatilin ardından ülkesine dönmek için uçağa binen 32 yaşındaki İngiliz yolcu uçakta maskesini çıkarıp takmak istemeyince kriz yaşandı. Pilot Londra uçağını Bodrum’un karşısındaki İstanköy (Kos) havalimanına indirdi. Olayın ardından İngiliz turist gözaltına alındı.

Yaşar ANTER
19:40 -
Haberler Gündem
Maske krizi çıkaran İngiliz yolcu uçağa acil iniş yaptırdı

Antalya'ya iki haftalık tatil için gelen 32 yaşındaki İngiliz turist Londra'ya dönmek için dün akşam saatlerinde Antalya Havalimanı'ndan uçağa bindi.

Yaklaşık 180 yolcunun bulunduğu uçak havalandıktan bir süre sonra maskesini çıkartan İngiliz yolcu hosteslerin tüm uyarısına rağmen maskesini takmayınca uçakta tartışma çıktı.

UÇAK ACİL İNİŞ YAPTI

Yolcuların da uyarısını dikkate almayan İngiliz turist nedeniyle pilotlar uçağı Bodrum'un karşısındaki İstanköy (Kos) Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Uçağa gelen polislere İngiliz turisti teslim edildi. Uçak İstanköy Havalimanı'ndan iki saat gecikmeli olarak tekrar hareket ederken gözaltına alınan İngiliz turist hakkında yasal işlem başlatıldı. Haber Yunan medyasında da yer buldu.

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