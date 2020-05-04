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Maske satışı olacak mı? Ücretsiz maske dağıtımı durdu mu?

Corona virüsü tedbirleri kapsamında bazı normalleşme adımları atıldı. Daha önce e-Devlet kanalı ile eczaneler aracılığıyla dağıtılacağı açıklanan maskeler, tekrardan satışa çıkacak mı? Hangi noktalardan maske satışı yapılacak? Maskelerin fiyatı kaç para olacak? İşte ayrıntılar…

20:18 -
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Maske satışı olacak mı? Ücretsiz maske dağıtımı durdu mu?

Corona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla maske takmak mecbur olarak gösteriliyor. Ülkemizde de marketler, pazar yerleri ve toplu taşımada maske takma zorunluluğu bulunuyor. Bu kapsamda, maskelerin ücretsiz olarak dağıtılacağı açıklanmıştı. Yeni alınan önlemlerle maske satışı tekrar başlayacak mı? Maskeler nerede satılacak, fiyatı kaç para olacak? İşte detaylar…

MASKE SATIŞI SERBEST Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklama ile maske satışının tekrar serbest olacağını söyledi. Daha önce maske satışı yasaklanmış ve e-Devlet başvuruş sonrası maskelerin eczanelerden ücretsiz alınacağını açıklanmıştı.

MASKE SATIŞLARI NEREDE VE KAÇ PARA OLACAK?

Erdoğan, maskelere vatandaşların kolayca ulaşabileceği bazı yerlerde satışa çıkacağını söyledi. Ayrıca satışa çıkacak maskelerin fiyatını için de taban fiyat uygulaması getirileceğini belirtti. Ücretsiz maske dağıtımı hakkında bir açıklama yapılmadı.

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Son güncelleme: 20:19 04.05.2020
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