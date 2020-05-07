Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Maske satışları ne zaman başlıyor? Ücretsiz maske devam edecek mi?

Yaklaşık 1.5 aydır yaşanan maske dağıtım sorunu ardından, yasaklanan maske satışı yeniden serbest bırakıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maskeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Maske satışında tavan fiyat uygulanacak." dedi. Merak edilen bir diğer konu ise e devlet üzerinde başvuruları alınan ücretsiz maske uygulaması sona erecek mi oldu? Peki maske satışları ne zaman başlıyor?

08:54 -
Haberler Gündem
Maske satışları ne zaman başlıyor? Ücretsiz maske devam edecek mi?

Corona virüsünün yayılmamasında hayati bir önem taşıyan maskelerin geçtiğimiz haftalarda satışı yasaklanmış, ardından ücretsiz dağıtımına başlanmıştı. Maske dağıtımında yaşanan sorunlar nedeniyle maske satışı yeniden başlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu hakkında açıklamalarda bulundu.

MASKE SATIŞI NE ZAMAN BAŞLIYOR? FİYATLAR NASIL OLACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Maske satışlarına değinen Koca şu ifadeleri kullandı;

*Şu ana kadar dağıtılan maske sayısı 160 milyonu buldu. Bu dönemde maskeye daha fazla ihtiyaç duyan vatandaşımız olacak. Bu ihtiyacı gidermek amacıyla yüksek fiyat olmamak kaydıyla bir dönem olacak.

*Maskeye eczane ve marketler dahil olmak üzere birçok yerden ulaşabilecekler. Bununla ilgili Ticaret Bakanlığımızın da bir açıklaması olacak.

*Maske satışında tavan fiyat uygulanacak. Maskeler eczanelerden, marketlerden ve medikal mağazalardan alınabilecek. Maske fiyatı en geç cuma günü açıklanacak.

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURU SAYFASI

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURULARI BİTİYOR MU?

Ücretsiz maske başvurularının alınması ve SMS kodu ile eczaneden alınması devam edecek. Ancak dileyenler ücret karşılığında da maske satın alabilecek.

İLGİLİ HABERSaadet Partisi'nden dikkat çeken maske paylaşımı! 'Bu kadar zor olmamalıydı'Saadet Partisi'nden dikkat çeken maske paylaşımı! 'Bu kadar zor olmamalıydı'

 

İLGİLİ HABERÖzdil: 'Cumhurbaşkanı maskelerin parasız satılacağını müjdeledi' yazdılar, şimdi...Özdil: 'Cumhurbaşkanı maskelerin parasız satılacağını müjdeledi' yazdılar, şimdi...
Bilim Corona Cuma Cumhurbaşkanı Dolar Hükümet Ölüm para Sağlık Sağlık Bakanı Sözcü Uğur Dündar Yılmaz Özdil
Son güncelleme: 10:16 07.05.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more