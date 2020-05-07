Maske satışları ne zaman başlıyor? Ücretsiz maske devam edecek mi?

Corona virüsünün yayılmamasında hayati bir önem taşıyan maskelerin geçtiğimiz haftalarda satışı yasaklanmış, ardından ücretsiz dağıtımına başlanmıştı. Maske dağıtımında yaşanan sorunlar nedeniyle maske satışı yeniden başlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu hakkında açıklamalarda bulundu.

MASKE SATIŞI NE ZAMAN BAŞLIYOR? FİYATLAR NASIL OLACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Maske satışlarına değinen Koca şu ifadeleri kullandı;

*Şu ana kadar dağıtılan maske sayısı 160 milyonu buldu. Bu dönemde maskeye daha fazla ihtiyaç duyan vatandaşımız olacak. Bu ihtiyacı gidermek amacıyla yüksek fiyat olmamak kaydıyla bir dönem olacak.

*Maskeye eczane ve marketler dahil olmak üzere birçok yerden ulaşabilecekler. Bununla ilgili Ticaret Bakanlığımızın da bir açıklaması olacak.

*Maske satışında tavan fiyat uygulanacak. Maskeler eczanelerden, marketlerden ve medikal mağazalardan alınabilecek. Maske fiyatı en geç cuma günü açıklanacak.

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURU SAYFASI

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURULARI BİTİYOR MU?

Ücretsiz maske başvurularının alınması ve SMS kodu ile eczaneden alınması devam edecek. Ancak dileyenler ücret karşılığında da maske satın alabilecek.

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