Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

‘Maske tak’ diyen mağaza müdürünü dövdü

Koceli’nin Gölcük ilçesinde, mağaza müdürü Salih Ergün maske takmasını istediği müşterinin saldırısına uğradı. Başına askı demiri ile darbe alan Salih Ergün tedaviye alındı.

14:52 -
Haberler Gündem

Olay, öğle saatlerinde Gölcük Merkez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi’nde meydana geldi. Bir giyim mağazasının müdürü Salih Ergün, bayram alışverişi için ailesiyle birlikte mağazaya gelen müşteriyi maske takması için uyarınca tartışma çıktı.

FOTO: DHA

Bu sırada mağazada elbiselerin asıldığı askının demirini yerinden çıkaran müşteri, Salih Ergün'e saldırdı. Başına darbe alan Ergün yaralanırken, mağaza çalışanlarının ihbarı üzerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi.

FOTO: DHA

Başı kanlar içerisinde kalan Ergün, yapılan ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA)

darbe Polis
Son güncelleme: 15:08 27.07.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more