‘Maske takın’ diye uyaran polise bıçaklı saldırı girişimi!

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi Çitlik Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında 20 Haziran'dan itibaren maske takma zorunluluğu getirildi.

Bugün Samsun'un en işlek caddesinde polis ekipleri maske takmayanlara uyarıda bulunurken, anne-oğul oldukları öğrenilen 2 kişi ile polisler arasında gerginlik yaşandı.

Polis memurları olay sırasında zor anlar yaşarken, annesiyle polise direnen gencin ise bıçak çekip polislere saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Yoldan geçen bazı vatandaşlar da polislere yardım ederek olayların büyümesini önledi. Anne ile oğlu gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Olay anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. İHA