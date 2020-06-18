Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa’da maske takma zorunluluğu var mı?

Son günlerde en çok merak edilen konulardan olan dışarıda maske takma zorunluluğuna ilişkin son olarak 45 ilde bu uygulama vardı. Son olarak İstanbul, Ankara ve Bursa illerinde de açık alanlarda maske takmanın zorunlu olduğu açıklandı. İşte maske takmanın zorunlu olduğu iller…

10:09 -
Haberler Gündem
Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa’da maske takma zorunluluğu var mı?

Corona virüsü önlemleri kapsamında birçok ilde maske takma zorunluluğu uygulanıyor. Vatandaşlar ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi illerde maske takma zorunluluğu dünden itibaren uygulanmaya başlandı.

MASKE TAKMANIN ZORUNLU OLDUĞU İLLER

Corona virüs salgınında Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis'te maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

MASKESİZ DIŞARI ÇIKMANIN CEZASI KAÇ PARA?

Maske takma zorunlu olduğu illerde maskesiz olarak dışarı çıkmanın cezası 3 bin 150 liradır.

İçişleri Bakanlığı'nın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Adıyaman Afyonkarahisar AMASYA Ankara aydın Balıkesir Bitlis Bolu Burdur Bursa Denizli Diyarbakır Elazığ Erzurum İçişleri Bakanlığı istanbul izmir uygulama
Son güncelleme: 10:10 18.06.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more