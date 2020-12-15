Maske takmadı… Polise hakaret etti, kaçmaya kalkıştı

Osmangazi ilçesi Osmangazi Metro İstasyonu önünde görev yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği'nde görevli polis memuru, corona virüsü tedbirleri kapsamında maske takmayan Gamze S.’yi uyardı.

Ancak uyarıya sinirlenen Gamze S., iddiaya göre polis memuruna bağırıp hakaret ederek vurmaya başladı. Polis ekibi, işlem yapmak için Gamze S.’yi sakinleştirmeye çalıştı. Polise mukavemet gösterip kaçmaya çalışan Gamze S.’nin yanına bir süre sonra bir kadın geldi.

‘SEN NEDEN POLİSE VURUYORSUN’

Gamze S.’nin annesi olduğunu iddia eden kadın da polis memurlarına hakaret etti. Kadın, kızının polis memuruna vurduğunu öğrenince bu kez onun üzerine yürüyüp, ‘Sen neden polise vuruyorsun’ diyerek tepki gösterdi. Polis ekipleri, öfkeli kadını güçlükle sakinleştirdi.

​Polis memurlarıyla konuşan Gamze S., “Sen bana bağırdın. Ben sinir hastasıyım. İlaç kullanıyorum. Özür dilerim. Moralim çok bozuk. Vurduğum için özür dilerim” ifadelerini kullandı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Gözaltına alınan Gamze S., Çarşı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Corona virüsü tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 TL ceza kesilen Gamze S., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ayrıca Gamze S. hakkında görevli memura mukavemet ve hakaretten adli işlem başlatıldı. (DHA)