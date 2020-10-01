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Maske takmadığı için ceza kesen polise beddua etti: Allah senin…

Çorum'da denetim yapan polis ekipleri, maske takmayan Alp Ü.'ye para cezası kesti. Yanında kimliği olmadığı için karakola götürülmek istenen Alp Ü., polis memuruna "Hastayım ben. Hastalıktan anlamıyor musun? Allah senin başına da versin" dedi.

Sozcu.com.tr
12:56 -
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Maske takmadığı için ceza kesen polise beddua etti: Allah senin…

Çorum’da polis ekipleri corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında denetim yaptı. Ekipler Gazi Caddesi’nde yapılan denetimlerde maske takmayan Alp Ü.’yü durdurdu. Fizik tedaviden döndüğünü söyleyen Alp Ü., polislerle tartıştı. Kimlik isteyen polislere “Kimliğim yanımda yok, kimlik numaramı bilmiyorum” dedi.

(FOTO: DHA)

Polisin kendisini karakola davet etmesi üzerine “Başka zaman gideriz” yanıtı verdi. Sağlık sorunu olduğunu söyleyen Alp Ü., polislere, “Hastayım. Neden polis merkezine götürüyorsunuz beni? Sen hastalıktan anlamıyor musun? Allah senin başına da versin o zaman” diye çıkıştı. Çantasından çıkardığı maskeyi takarak telefonla eşini arayıp, kimlik numarasını öğrenen Alp Ü.’ye 392 TL para cezası uygulandı. (DHA)

Corona Çorum para Polis Sağlık
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