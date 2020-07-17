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Maske takmadığı için ceza kesilen genç coronaya yakalandı!

Aydın'ın Efeler ilçesinde polisin maske takmadığı için para cezası kestiği gencin ertesi gün ateşlenmesi üzerine yaptırdığı corona virüsü testi sonucu pozitif çıktı.

22:01 -
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Maske takmadığı için ceza kesilen genç coronaya yakalandı!

Yeni tip corona virüsü tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan maskesiz sokağa çıkma yasağına uymayan O.A. (23), geçen 15 Temmuz’da arkadaşları ile Efeler ilçesindeki Atatürk Kent Meydanı’nda gezerken, devriye görevi yapan polis ekipleri tarafından uyarıldı.

O.A., uyarıya aldırış etmeyip, polislerle tartıştı. O.A.’ya maske takmadığı ve corona virüsü tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası kesildi. Kendisine kesilen cezaya itiraz eden O.A., ayrıca cezayı kesen polisten de şikayetçi oldu.

BİR GÜN SONRA ATEŞLENDİ

O.A, kendisine ceza kesilmesinden bir gün sonra yüksek ateş şikayeti ile Aydın Devlet Hastanesi’ne gitti. Burada O.A.’ya yapılan corona virüsü testi sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine O.A.’ya ceza kesen iki polise de test yapıldı. Polislerin test sonuçları negatif çıktı. DHA

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