Maske takmadığı için ceza yazan polislere copla saldıran kadın tutuklandı! 

Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde şiddet bu kez sağlık çalışanlarına değil güvenlik görevlilerine geldi. Geçtiğimiz Salı günü saat 11.00 sıralarında polis noktasından evrak teslim almaya giden Emine Ç. olay çıkardı.

Polis noktasında kendisiyle ilgilenmediğini öne süren kadın, önce polislerle tartıştı. Polislere hakaret eden ve maske takmayan Emine Ç. hakkında polis ceza yazdı.

POLİSLER KENDİNİ DIŞARI ZOR ATTI

Ceza yazılmasına sinirlenen Emine Ç. polislere saldırdı. Polis kadını dışarı çıkartarak kapıyı kapattı. Bunun üzerine çılgına dönen Emine Ç. kapıyı önce yumrukladı.

Kendisine engel olmak isteyen kadın güvenlik görevlisinin belindeki copu kıvrak bir hamleyle alan Emine Ç., polis noktasının kapısının camını kırdı.

İçeri girdiğinde polislere tekrar saldıran kadın, biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi. Polis noktasından Emine Ç.’den önce bir jandarma ve 3 polis dışarı kendini attı.

“HEPSİNİ DÖVDÜM”

Emine Ç. gözaltına alınarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Emine Ç. ifadesinde, “Polis noktasına evrak almaya gittim. Bana evrak vermediler. Oradakiler benimle ilgilenmedi. Maske takmadım diye bana ceza yazdılar. Ben de görevlilerin hepsini dövdüm. Onlara hakaretler ettim. Polis noktasının kapı camını kırmadım. Güvenlik görevlisinin copunu almadım. Elim çarpmıştır, cam kırılmıştır. Suçlamayı anlattığım şekilde kabul ederim” dedi.

TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliği tarafından sorgusu yapılan Emine Ç. “mala zarar verme, yaralama ve hakaret” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.