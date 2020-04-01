Maske takmak corona virüsünden korur mu? Kimler tıbbi maske kullanmalı?

Corona virüsüne karşı en yaygın önlem olarak vatandaşlar toplu taşıma araçlarında ve sokaklarda maske takıyor. Endişe duyan ve önlem almak isteyen vatandaşlar için Sağlık Bakanlığı, yeni corona virüsü (Covid-19) hastalığına karşı tıbbi maske kullanımına ilişkin bilgilendirici broşürler paylaştı.

KİMLER TIBBI MASKE KULLANMALI?

Broşürde kimlerin tıbbi maske kullanması gerektiğine ilişkin, “Ateş, öksürük, solunum sıkıntısı belirtilerinden birinin gelişmesi durumunda hemen tıbbi maske takarak, en yakın sağlık kuruluşuna başvurun. Yeni koronavirüs hastalığı tanısı veya şüphesi olan bir kişinin bakımını yapıyorsanız mutlaka tıbbi maske takın. Ev izolasyonundayken çeşitli nedenlerle dışarı çıkmak zorunda kalırsanız enden çıkarken mutlaka tıbbi maske takın. Ev izolasyonundayken evin ortak alanlarını kullanırken mutlaka tıbbi maske takın” denildi.

MASKE NASIL TAKILIR?

Maskenin nasıl kullanıldığı da fotoğraflar ile anlatılarak, şu bilgilere yer verildi:

“Maskeyi takmadan önce eller en az 20 saniye su ve normal sabunla yıkanır. Maske; katlı kısmı dış tarafta kalacak, üst taraftaki metal şerit burun köprüsünün üzerine gelecek şekilde takılır. Maske lastikli ise maskenin yanlarındaki lastikler kulak kepçesinden geçirilerek takılır. Maske ipli ise maskenin üst kenarlarındaki ipler kulakların üstünden geçirilerek başın arka kısmında bağlanır, alt kenarındaki ipler ensede bağlanır. Maskenin üst tarafındaki metal şerit burun köprüsünün üzerine hafifçe bastırılarak yerleştirilir. Maske burun, ağız ve çeneyi tamamen kapatacak, kenarlardan hava geçişine izin vermeyecek şekilde takılır.”

“SAĞLIKLI KİŞİLERE MASKE VE ELDİVEN ÖNERMİYORUZ”

“Maske kullanımını sağlıklı kişilere önermiyoruz” diyen Sağlık Bakanlığı Corona Virüsü Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, “Çünkü maske ancak hasta bir insanı ancak bir metreden mesafede 15 dakikadan daha uzun bir süre kalırsanız sizi korur. Onun dışında ekstra bir koruyuculuğu fazladan bir koruyuculuğu yoktur. Tersine maskeyi doğru kullanmadığınızda maske bir enfeksiyon kaynağı olur. Örneğin çıkarttığınızda onu cebinize koyduğunuzda tekrar kullanmaya kalkarsanız, dış yüzeyine dokunursanız maskenin kendisi bir bulaşma kaynağı olur. Bu nedenle maskeyi sadece hastalara öneriyoruz, hastalık belirtisi gösterenlere öneriyoruz. Sağlıklı kişiler kullanmasın. Eldiven asla önermiyoruz. Eldiven sadece hastanede hastalara bakım veren sağlık çalışanlarını koruyacak bir yöntem ve doğru kullanımı da çok önemli. Normal vatandaşlarımızın gün içeresinde eldiven kullanmalarını önermiyoruz” şeklinde konuştu.