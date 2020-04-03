Maske takmak zorunlu mu? Maske takma zorululuğu açıklandı! Maske nasıl takılır?

Corona virüsü yayılmayı sürdürüyor ve önlemler birbiri ardına geliyor. Bugün açıklanan yeni önlemlerle beraber maske takmak zorunlu hale geldi. Sokağa çıkan herkes maske takmak zorunda. Maske takmayanlar hakkında adli sürecin tereddütsüz şekilde işleyeceği de Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

MASKE TAKMAYANLAR CEZA ALACAK MI?

Maske takmayanlar hakkında adli süreç başlatılacak ve ceza işlemi uygulanacak. Şu an cezanın ne kadar olacağı konusunda net bir açıklama yapılmadı.

MASKE NASIL TAKILIR?

Sağlık Bakanlığı, yeni corona virüsü (Covid-19) hastalığına karşı tıbbi maske kullanımına ilişkin bilgilendirici broşürler paylaştı. Maskenin nasıl kullanıldığı da fotoğraflar ile anlatılarak, şu bilgilere yer verildi:

“Maskeyi takmadan önce eller en az 20 saniye su ve normal sabunla yıkanır. Maske; katlı kısmı dış tarafta kalacak, üst taraftaki metal şerit burun köprüsünün üzerine gelecek şekilde takılır. Maske lastikli ise maskenin yanlarındaki lastikler kulak kepçesinden geçirilerek takılır. Maske ipli ise maskenin üst kenarlarındaki ipler kulakların üstünden geçirilerek başın arka kısmında bağlanır, alt kenarındaki ipler ensede bağlanır. Maskenin üst tarafındaki metal şerit burun köprüsünün üzerine hafifçe bastırılarak yerleştirilir. Maske burun, ağız ve çeneyi tamamen kapatacak, kenarlardan hava geçişine izin vermeyecek şekilde takılır.”

MASKE NASIL TAKILIR?