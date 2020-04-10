Maske takmak zorunlu mu? Maske takmak nerelerde zorunlu?

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de corona virüsüne karşı önlemlerini alıyor. Alınan yeni önlemler kapsamında market, pazar yerleri ve toplu ulaşım araçları gibi insanların kalabalık olarak bulunduğu yerlerde maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Yeni önlemlerle beraber maske takmak zorunlu hale geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olduğunu açıkladı.

OTOBÜS, METRO, METROBÜS VE VAPURLARDA MASKE ZORUNLU MU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından bu sorunun yanıtını paylaştı. Murat Ongun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı; “Yarından itibaren otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına yüzünde maskesi olmayan yolcular alınmayacaktır. Değerli İstanbulluların bu hassas konuda duyarlı olacaklarına şüphemiz yoktur.”

MASKE NASIL TAKILIR?

Sağlık Bakanlığı, yeni corona virüsü (Covid-19) hastalığına karşı tıbbi maske kullanımına ilişkin bilgilendirici broşürler paylaştı. Maskenin nasıl kullanıldığı da fotoğraflar ile anlatılarak, şu bilgilere yer verildi:

“Maskeyi takmadan önce eller en az 20 saniye su ve normal sabunla yıkanır. Maske; katlı kısmı dış tarafta kalacak, üst taraftaki metal şerit burun köprüsünün üzerine gelecek şekilde takılır. Maske lastikli ise maskenin yanlarındaki lastikler kulak kepçesinden geçirilerek takılır. Maske ipli ise maskenin üst kenarlarındaki ipler kulakların üstünden geçirilerek başın arka kısmında bağlanır, alt kenarındaki ipler ensede bağlanır. Maskenin üst tarafındaki metal şerit burun köprüsünün üzerine hafifçe bastırılarak yerleştirilir. Maske burun, ağız ve çeneyi tamamen kapatacak, kenarlardan hava geçişine izin vermeyecek şekilde takılır.”