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Maske takmama cezası kaç para? Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller…

Uzmanlar, corona virüsten korunmanın en etkili yolu olarak maske takmayı gösteriyor. 1 Haziran’da başlayan normalleşme adımlarıyla birlikte, corona virüsü vakaları özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde bulunan illerde artış göstermişti. İl Hıfzıssıhha Kurulları, bazı illerde maskesiz sokağa çıkmayı yasakladı. Son olarak Kilis’te de maske kullanmak zorunlu hale geldi. Peki, maske takmama cezası kaç para? Hangi illerde maskesiz sokağa çıkmak yasak? İşte ayrıntılar…

11:30 -
Haberler Gündem
Maske takmama cezası kaç para? Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller…

Kilis Valiliği'nden “İkinci bir karara kadar ilimiz genelinde ikamet eden veya bulunanların konutları dışında bulunacakları tüm açık ve kapalı alanlarda ağız ve burnu kapatacak şekilde tıbbi/bez maske takmalarına karar verilmiştir” duyurusu yapıldı.

İşte maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller;

Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Rize, Osmaniye, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis, Çanakkale, Bingöl, Çankırı, Ağrı, Niğde ve Kilis'te maske takma zorunluluğu getirildi.

Foto: Shutterstock

MASKE TAKMAMA CEZASI KAÇ PARA?

Geçtiğimiz gün İstanbul’da Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir başkanlığında yapılan toplantı ile birlikte maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara 900 TL para cezası kesileceği karara bağlandı.

Maskesiz sokağa çıkma cezası ilçelerde bulunan kaymakamlıkların kararını bırakılmış durumda. İçişleri Bakanlığı’nın para cezası ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

“Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

 

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