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Maske takmayan evli çift ortalığı birbirine kattı

Osmaniye’de bir lokantanın önünde oturan ve maskesi olmayan şahısa, polis ekibi ceza uygulamak isteyince şahıs önce polise yumruk attı, sonra eşiyle birlikte ortalığı birbirine kattı. Karı koca güçlükle sakinleştirilip gözaltına alındı.

Güncellenme: 00:49, 02/11/2020
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Maske takmayan evli çift ortalığı birbirine kattı

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye merkezde bir lokantanın önünde eşiyle birlikte maskesiz şekilde duran ve ismi öğrenilemeyen şahsa polis ekipleri önce maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı ardından da ceza uygulayacaklarını belirtti.

Polisin kendisine ceza yazacağını anlayan adam, tartışmaya girdiği polise yumruk attı. O esnada eşi de yumrukla polise saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen destek polis ekipleri öfkeli karı kocayı güçlükle sakinleştirip, gözaltına alarak işlem yapmak üzere Osmaniye Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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