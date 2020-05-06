Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Maske ve 65 yaşı SÖZCÜ önermişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı normalleşme planında yer alan ‘Her yerde maske satılacak’ ile ‘65 yaş ve üstü 4 saat sokağa çıkabilecek’ izni milleti sevindirdi. SÖZCÜ bu talepleri günler öncesinde yazdı.

06:00 -
Haberler Gündem
Maske ve 65 yaşı SÖZCÜ önermişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün salgına karşı Türkiye'nin normalleşme takvimini açıkladı. Erdoğan, vatandaşın bir fiyat belirlenerek maskeye her yerden ulaşabileceğini belirtti. Sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü kişilere de bu pazar günü 4 saat dışarı çıkma izni verileceğini duyurdu.

Maske mağduriyetini böyle duyurduk.

SÖZCÜ zorunlu olmasına rağmen haftalardır maske bulamayan vatandaşları manşete taşımıştı. Maskenin bir fiyattan her yerde satılması gerektiğini haber yapmıştı. Evine 30 güne aşkın kapanan 65 yaş ve üstü kişilere bir çare bulunması gerektiğini de yazmıştı…

Haftalardır evinde olanlara nefes istedik.

Kuaför ve berberde corona önlemleri

Salgın nedeniyle 21 Mart'ta kapatılan berber ve kuaförlerin açılma tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 Mayıs tarihini verdi. Kuaför ve berberlerde alınacak önlemler merak konusu oldu. Corona önlemleri kapsamında uyulması gereken kurallardan bazıları  şu şekilde açıklandı:

1. Her müşteri salona girdiğinde ateş ölçerden geçmeli ve dezenfeksiyon kullanması sağlanmalı.

2. Müşteriye salona girişte maske takılma zorunluğu getirilmeli.

3. Çalışan herkes maske takmalı, salonlar randevu sistemi ile çalışmalı, müşteriler sırayla içeri alınmalı.

4. Her müşteriye tek kullanımlık havlu kullanılmalı.

5. Kullanılacak her aletler her müşteriden sonra sterilize edilmeli.

6. Eleman sayısına göre dönüşümlü çalıştırılmalı.

7. Salgın bitinceye kadar kuaför ve berber salonları belirli periyotlarla dezenfekte edilmeli.

Corona Cumhurbaşkanı Haber pazar Sözcü TAyyip Erdoğan Türkiye
Son güncelleme: 05:12 06.05.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more