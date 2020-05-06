Maske ve 65 yaşı SÖZCÜ önermişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün salgına karşı Türkiye'nin normalleşme takvimini açıkladı. Erdoğan, vatandaşın bir fiyat belirlenerek maskeye her yerden ulaşabileceğini belirtti. Sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü kişilere de bu pazar günü 4 saat dışarı çıkma izni verileceğini duyurdu.

SÖZCÜ zorunlu olmasına rağmen haftalardır maske bulamayan vatandaşları manşete taşımıştı. Maskenin bir fiyattan her yerde satılması gerektiğini haber yapmıştı. Evine 30 güne aşkın kapanan 65 yaş ve üstü kişilere bir çare bulunması gerektiğini de yazmıştı…

Kuaför ve berberde corona önlemleri

Salgın nedeniyle 21 Mart'ta kapatılan berber ve kuaförlerin açılma tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 Mayıs tarihini verdi. Kuaför ve berberlerde alınacak önlemler merak konusu oldu. Corona önlemleri kapsamında uyulması gereken kurallardan bazıları şu şekilde açıklandı:

1. Her müşteri salona girdiğinde ateş ölçerden geçmeli ve dezenfeksiyon kullanması sağlanmalı.

2. Müşteriye salona girişte maske takılma zorunluğu getirilmeli.

3. Çalışan herkes maske takmalı, salonlar randevu sistemi ile çalışmalı, müşteriler sırayla içeri alınmalı.

4. Her müşteriye tek kullanımlık havlu kullanılmalı.

5. Kullanılacak her aletler her müşteriden sonra sterilize edilmeli.

6. Eleman sayısına göre dönüşümlü çalıştırılmalı.

7. Salgın bitinceye kadar kuaför ve berber salonları belirli periyotlarla dezenfekte edilmeli.