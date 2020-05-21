Maske zorunluluğu olan iller hangisi? Maske takmamanın cezası kaç para?

Corona virüsü ile mücadelede sosyal mesafe ve maske kullanım zorunluluğu öne çıkan iki önlem olarak dikkat çekiyor. Ülkemizde de bazı illerde, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından maske takma zorunluluğu getirildi. İşte Türkiye'de dışarı maskesiz çıkmayacağını iller…

MASKE TAKMANIN ZORUNLU OLDUĞU İLLER

Türkiye'de corona virüsü sebebiyle aşağıdaki illerde maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmış durumda;

Sakarya, Burdur, Tunceli, Rize, Siirt, Kayseri, Kırklareli, Karabük, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Şanlıurfa, Rize, Kırıkkale, Isparta, Konya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Gümüşhane, Amasya, Bolu, İzmir ve Uşak

MASKESİZ DIŞARI ÇIKMANIN CEZASI KAÇ PARA

Maske takma zorunlu olduğu illerde maskesiz olarak dışarı çıkmanın cezası 3 bin 150 liradır

İçişleri Bakanlığı'nın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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