Maskede cezalar başladı… Bahaneler tek tek sıralandı

İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği ‘maske’ talimatı yürürlüğe girdi. Tüm yurtta denetimler sıklaştırıldı.

Maske takmayan vatandaşlara 900 lira idari işlem cezası uygulanırken, polis ekipleri tarafından kendilerine maske verildi.

CEZALAR BAŞLADI

Uygulamanın ilk günü sabahın erken saatlerinde işe giden vatandaşların çoğu maske takarken, bazılarının ise maskeyi uygunsuz şekilde taktığı görüldü. İşlerine gitmek için toplu taşımayı kullanan vatandaşların çok büyük kısmı maske takarken kuralı hiçe sayanlar da çıktı.

BAHANELER SIRALANDI

Uygulamanın ilk gününde ilginç olaylar da yaşandı. Ceza yemekten kurtulamayan vatandaşlar ilginç bahanelere başvurdu.

* Bağcılar’da ceza kesilen bir vatandaş ilk önce şoka girdi. Daha sonra cezaya itiraz eden vatandaş ceza yemekten kurtulamadı.

* Kadıköy’de yarım saat içinde 15 kişiye, toplamda 13 bin 500 lira para cezası kesildi.

* Bolu’da maskesiz olduğu için ceza yazılacak bir vatandaş polislerden kaçmak isterken kovalamaca sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

* Beşiktaş’ta maskeyi kronik rahatsızlığı gerekçesiyle takmadığını öne süren bir kadın ise polise “Nefes alamıyorum, o yüzden bunu mecbur kaldığımda takıyorum” derken, polis ise “Böyle dolaştığınız zaman hem hastalığınız için hem de bizim için daha tehlikeli bir durumda dolaşıyorsunuz” uyarısında bulundu.

SOYADINI BİLMİYORMUŞ

* Isparta’da sokağa maskesiz çıkan 10 kişiye 900’er TL ceza uygulandı. Maskesiz yakalanan ve üzerinden kimlik çıkmayan bir genç polise soyadını bilmediğini söyledi. Polisin babasına ulaştığı gencin kimliği öğrenilerek para cezası yazıldı.

* Yine Isparta’da elinde maskeyle polis ekiplerinin yanına yaklaşıp “Maske satan bir yer var mı?” diyerek soran gence maske takmadığı için cezai işlem uygulandı.

50 ŞEHİRDE YASAK

22 Haziran itibarıyla maske kullanımı 50 şehirde hayatın tüm alanında uygulanmaya, 31 şehirde ise maske kullanımı alışveriş merkezi, market, restoran, kafe, berber gibi noktalarda zorunlu hale getirilmişti.

İller şöyle:

Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, ve Zonguldak.

4 GÜN UYARI SÜRESİ

Corona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile maske takmayanlara 900 lira ceza uygulanacağı açıklanmıştı. Ekipler 4 gün boyunca ülke genelinde yaptıkları denetimlerde maske takmayanları uyarıp bilgilendirdi.

Bugün itibarıyla maske takma zorunluluğuna uymayanlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilmeye başlandı.