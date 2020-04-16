Maskeler depolara ulaştı, dağıtımlar başlıyor!

17 Nisan Cuma gününden itibaren 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde maske dağıtımına başlanacağını belirten Bursa Eczacılar Odası Başkanı Okan Şahin, “Bursa’da merkez ve ilçeler olmak üzere 966 eczane var. Toplam 483 bin maske geldi. Eczane başına 500 maske düşüyor” dedi.

“BAKANLIK HER GÜN MASKE GÖNDERECEK”

Bu sayının yeterli olmadığını belirten Şahin, şöyle konuştu:

* Sağlık Bakanlığı bu sevkiyatını günlük olarak yapacağını söylüyor.

* Yarın dağıtılacak maskeleri ecza depolarına bölüştürdük.

* Cuma günü sabahtan tüm eczanelere dağıtılacak.

* Öğleden sonra da büyük ihtimal Sağlık Bakanlığı vatandaşların cep telefonlarına mesajla kodlar gönderecek.

“KİŞİ BAŞI 5 MASKE 10 GÜNDE BİR VERİLECEK”

Şahin, şöyle konuştu:

* Eczanelere gelecek mesleklerden kişi başına 5 adet verilecek.

* Ve vatandaşlar 10 günden önce de maske alamayacak.

* Yani her 10 günde bir cep telefonuna yeni bir kod gelecek.

* Her eczaneye 500 adet dağıtılıyor. Neden 500 adet?

* Pek fazla dışarı çıkmayanlar ve dışarıya çıkma yasağı olan 20 yaş altı, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar var.

* Bu şekilde hesaplandı.