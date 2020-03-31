Maskelere test yapmadan ‘CE’ belgesi veren firmaya polis baskını

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü, bir firmanın İstanbul ve çevre illerden gönderilen tıbbi maske, eldiven, tulum gibi medikal malzemeleri analiz ve herhangi bir laboratuvar testine tabi tutmaksızın sertifika verdiği istihbaratı üzerine harekete geçti.

ANALİZSİZ BELGEYE 750 EURO

Yapılan araştırmalarda firmanın ürünlere; test ve analiz yapılmış gibi göstererek; “Ürünlerin insan, hayvan, bitki sağlığına herhangi bir zararı yoktur” belgesi verdiği öğrenildi. Şebekenin düzenlediği belgenin uluslararası kabul gören Conformite European (CE) raporu olduğu öğrenildi. İddaya göre firma yetkilileri bu işlemler için 750 euro alıyordu.

Genç Osman Caddesi üzerinde bulunan firmaya düzenlene baskın sonrası iş yeri sahibi Hasan K. (38) ile çalışanlar Leyla Ç. (23), Başak B. (26) ve Sultan C. (26) gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ‘laboratuvar test kitleri’, CE belgesi verilmesi için başkaca firmalardan gönderilmiş maske ve tulumlar, asılsız olarak düzenlenmiş CE belgeleri ile laboratuvar sonuçları ele geçirildi.

FİRMA ÇALIŞANLARI DA DOĞRULADI

Polis ekipleri, çalışanların ifadesine başvurdu. İddaya göre çalışanlardan bazıları, laboratuvarda herhangi bir test-analiz çalışmasının yapılmadığını ve bu şekilde CE belgesi verildiğini söyledi. “Özel Belgede Sahtecilik” ve “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Muhalefet” suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, firmanın mühürlendiği öğrenildi.