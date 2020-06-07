‘Maskeni tak’ uyarısında bulunan polislere çirkin saldırı!

Elazığ’da corona virüsü tedbirleri kapsamında, yoğunluğun olduğu caddelerde vatandaşlara sosyal mesafe ve maske takmaları uyarılarında bulunan polislere bir grup tarafından saldırıda bulunuldu.

Olay Merkez Vali Fahribey caddesinde meydana geldi. Corona virüsü tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske takmaları konusunda uyaran polis ekibine yaklaşan bir şahıs “Biz maske takmıyoruz siz hayırdır” diyerek üzerlerine yürüdü.

Sonrasında kimlik isteyen polise bir anda yumrukla saldıran şahıs, koşarak pasajın içerisine girdi. 2 polis memuru saldırgan şahsı yakalamak için pasajın içerisine girdi.

Polis memurlarına pasaj içerisinde içerisinde bir anda bir grup tarafından saldırı devam etti. Şahıslar, ellerine geçirdikleri sandalye ve sopalarla polislere saldırdı.

VATANDAŞLAR POLİSLERİMİZ İÇİN YARDIMA KOŞTU

Gelen saldırıda bir anda grubun içerisinde kalan 2 polis memuruna çevreden yetişen vatandaşlar yardım etti. Polisler vatandaşların da yardımıyla pasajdan çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu etkisiz hale getirilen saldırganlar ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Saldırı esnasında vücutlarında aldıkları darbelerler yaralanan polisler hastaneye sevk edildi.

3 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili saldırganlardan 3 kişinin gözaltına alındığı diğer saldırganların ise yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

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