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Maskesiz çıkmanın yasak olduğu iller… Hangi illerde maske takmak zorunlu?

Aralarında İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerin de bulunduğu birçok ilde maskesiz çıkanlara 900 TL para cezası kesiliyor. Birçok valilik maskesiz sokağa çıkmayı yasakladığını duyurdu ve yenileri eklendi. İşte detaylar...

10:49 -
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Maskesiz çıkmanın yasak olduğu iller… Hangi illerde maske takmak zorunlu?

Maske takmadan sokağa çıkmanın yasak olduğu illere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Maske takmanın corona virüsünün yayılması konusunda etkisinin büyük olması sebebiyle birçok ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. En son ise Niğde ve Çankırı listeye eklendi…

MASKE TAKMANIN ZORUNLU OLDUĞU İLLER

Corona virüs salgınında Niğde, Çankırı, Adıyaman, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis ve Çanakkale'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA CEZASI KAÇ PARA?

Geçtiğimiz gün İstanbul'da Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir başkanlığında yapılan toplantı ile birlikte maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara 900 TL para cezası kesileceği karara bağlandı.

Maskesiz sokağa çıkma cezası ilçelerde bulunan kaymakamlıkların kararını bırakılmış durumda. İçişleri Bakanlığı'nın para cezası ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

“Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

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