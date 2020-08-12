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Maskesiz, mesafesiz, kılıçlı kalkanlı eğlence!

Türkiye'de corona virüsü vakaları artış gösterirken, uyarıları dikkate almayarak sokakta kılıçlı kalkanlı eğlence düzenleyen grup tepki çekti. Eğlenceye katılan kalabalık grubun maske takmadığı, sosyal mesafeye dikkat etmediği görüldü.

Halil ATAŞ
22:39 -
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Türkiye’nin günlük corona virüsü tablosuna göre dün bin 182, bugün ise bin 193 vaka tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca artan vaka sayısına karşı vatandaşları corona virüsüne karşı her gün uyarıyor.

Bursa’da ise sosyal mesafe uyarılarının dikkate alınmadığı bir eğlence vatandaşın kamerasına takıldı. Osmangazi ilçesinde bir iş yeri önünde düzenlenen yöresel eğlenceye katılan birçok kişi salgın önlemlerine dikkat etmedi.

FOTO: SÖZCÜ

MASKESİZ, MESAFESİZ KILIÇLI KALKANLI AÇILIŞ 

Osmangazi ilçesinde Suriyelilere ait olduğu iddia edilen işletmenin açılışında kılıçlı, kalkanlı gösteri düzenlendi.

öresel kıyafetleri ile dans eden ekip ve onları izleyen kalabalık grubun maske takmayarak sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydettiği o anlar sosyal medyada tepki çekti.

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