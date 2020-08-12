Maskesiz, mesafesiz, kılıçlı kalkanlı eğlence!

Türkiye’nin günlük corona virüsü tablosuna göre dün bin 182, bugün ise bin 193 vaka tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca artan vaka sayısına karşı vatandaşları corona virüsüne karşı her gün uyarıyor.

Bursa’da ise sosyal mesafe uyarılarının dikkate alınmadığı bir eğlence vatandaşın kamerasına takıldı. Osmangazi ilçesinde bir iş yeri önünde düzenlenen yöresel eğlenceye katılan birçok kişi salgın önlemlerine dikkat etmedi.

MASKESİZ, MESAFESİZ KILIÇLI KALKANLI AÇILIŞ

Osmangazi ilçesinde Suriyelilere ait olduğu iddia edilen işletmenin açılışında kılıçlı, kalkanlı gösteri düzenlendi.

öresel kıyafetleri ile dans eden ekip ve onları izleyen kalabalık grubun maske takmayarak sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydettiği o anlar sosyal medyada tepki çekti.

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