Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller hangisi? İşte maske takma zorunluluğu olan iller

Sokağa çıkma yasaklarının yanı sıra vatandaşları corona virüsü salgınında korumak için tercih edilen yöntemden biri de maskesiz sokağa çıkmama yasağı oldu. Her geçen gün sayısı artan illerde sokağa ve caddelere çıkarken maske takma zorunluluğu bulunuyor.

MASKE TAKMANIN ZORUNLU OLDUĞU İLLER

Son olarak Kütahya ve Kars’ta da maske kullanımı zorunlu hale geldi.

Türkiye'de corona virüsü sebebiyle aşağıdaki illerde maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmış durumda;

Bursa, Aydın, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya, Muğla, Sakarya ve Şanlıurfa’nın yanı sıra Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Bolu, Bartın, Burdur, Düzce, Isparta, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Kırklareli, Rize, Siirt, Zonguldak ve Uşak’ta sokağa çıkanlar maske takmak zorunda.

İzmir, Gaziantep, Giresun, Karaman, Kayseri, Ordu, Trabzon, Tunceli, Van, Kırıkkale, Erzurum, Elazığ ve Manisa’nın merkez ve bazı ilçelerindeki bir kısım cadde ve sokaklarda, ayrıca Bitlis’in Tatvan ilçesi ile Çanakkale’nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

MASKESİZ DIŞARI ÇIKMANIN CEZASI KAÇ PARA?

Maske takma zorunlu olduğu illerde maskesiz olarak dışarı çıkmanın cezası 3 bin 150 liradır.

İçişleri Bakanlığı'nın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.

BURNUNUZU KAPATACAK ŞEKİLDE TAKIN VE DOKUNMAYIN

Maskenin burnu kapatacak şekilde kullanılmasının çok önemli olduğuna dikkat edilmesini isteyen Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Affan Denk, “En sık yapılan yanlış, maske takılıyken elimizle maskeye dokunmaktır. Bu şekilde maskeye bulaşan virüsleri elimizle etrafa virüs saçarız.

Maskeler kullanılırken ortam koşullarına bağlı olarak çoğunlukla 3 saat içerisinde nemlenir ve kirlenir. Kullanılan maskeler mutlaka çöpe atılmalıdır. Bazen cebe koyuluyor veya sonrasında tekrar kullanılıyor, bu çok yanlış bir davranış. Bazen virüsü bu şekilde başkalarına da bulaştırabiliriz.

Elimizle maskeye dokunduktan sonra ağzımıza veya burnumuza dokunursak kendimiz de virüsü kapabiliriz. Dolayısıyla maskeler tek kullanımlık olmalıdır. Çoğunlukla kullanılan 2 çeşit maske vardır. Biri tıbbi (cerrahi) maske diğeri ise daha çok özel durumlarda sağlık çalışanlarının kullandığı N95 adlı maskedir. Özellikle hasta olanların kullanması gereken maske tıbbi maskedir. Dışarıda kullandığımız maskeler de tıbbi maske olmalıdır. Hasta olan kişiler filtreli maskeleri kullanmamalılar, çünkü bu maskeler aracılığıyla dışarıya hastalık bulaştırabilirler” ifadelerini kullandı.