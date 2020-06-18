Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu illerin listesi! Bu illerde maske takmak zorunlu!

Dün yapılan son dakika açıklamalarıyla birlikte İstanbul, Ankara ve Bursa’da maskesiz sokağa çıkma yasağı uygulaması başlatılmıştı. Maske takmayan vatandaşlar için cezai işlem uygulanacak. Valiliklerden yapılan son dakika açıklamalarıyla birlikte maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 49’a çıktı. Corona virüsü yayılımını engellemede oldukça önemli olan maske kullanımıyla vaka sayılarının düşürülmesi planlanıyor. İşte maskesiz sokağa çıkma yasağının olduğu illerin listesi…

MASKE TAKMANIN ZORUNLU OLDUĞU İLLER

Corona virüs salgınında Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis’te maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

LİSTEYE TOKAT’TA EKLENDİ

Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısında koronavirüs tedbirleri kapsamında Tokat'ta açık ve kapalı alanlarda 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren maske takma zorunluluğu getirildi.

Vali Dr. Ozan Balcı, “Tüm Tokat'ta açık ve kapalı alan olmak üzere her yerde maske takmak zorunlu hale getirilmiştir. Bu nedenle koronavirüs salgınının hızlı yayılım eğilimi gösteren yapısının engellenmesi ve bulaşma hızının durdurularak ilimizdeki sosyo-ekonomik hayatın bir an önce normalleşmesi amacıyla vatandaşlarımızın tamamının ikametlerinden çıktıkları andan itibaren maske kullanmaları zorunlu hale getirilmiştir. Vatandaşlarımızın maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını önemle rica ediyoruz. Bu zorunluluğa uymayanlara idari para cezası uygulanacaktır.”dedi.

MASKESİZ DIŞARI ÇIKMANIN CEZASI KAÇ PARA?

Maske takma zorunlu olduğu illerde maskesiz olarak dışarı çıkmanın cezası 3 bin 150 liradır.

İçişleri Bakanlığı’nın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.