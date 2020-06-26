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‘Masöz aranıyor’ ilanıyla zorla fuhuş yaptırdılar

İstanbul’da “Masöz aranıyor” ilanı ile ulaştıkları kadınlara zorla fuhuş yaptıran şebeke polis ekiplerince çökertildi. Operasyonda örgütün kadın lideri N.Ö.’nün de aralarında bulunduğu 12 şüpheli yakalandı, 15 kadın kurtarıldı. Şebeke elebaşı N.Ö.'nün bir süre cezaevinde kaldığı, çıkınca da kutlama yaparak görüntüleri sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı. Operasyonda gözaltına alınanlara beyaz tulum giydirilmesi ise dikkat çekti. Tulumların corona tedbirleri kapsamında emniyet birimlerince zanlılara giydirildiği öğrenildi. 

Habip ATAM
14:37 -
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Operasyon, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. “Masöz aranıyor” ilanı veren bir şebekenin kadınları zorla fuhuşa zorladığını belirleyen polis ekipleri, Şebekenin Bahçelievler'deki bazı adresleri kullandığını tespit etti.

ÖLÜMLE TEHDİT

Araştırmalarda, şebeke üyesi 15 şüpheli belirlendi. Şüpheliler teknik ve fiziki takibe alınan şebekenin özellikle maddi durumu kötü olan kadınları tuzaklarına düşürdükleri, ölüm tehditi ve baskıyla fuhuşa zorladıkları belirlendi. Şebeke elebaşının N.Ö. isimli kadın olduğu öğrenildi.

Foto: Sözcü / Örgütün kadın lideri N.Ö.'nün yakın zamanda cezaevinden çıktığı, bunu kutlamak içinde parti yaptığı öğrenildi.

ALTISI TUTUKLANDI

Yapılan çalışmaların ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskında 12 şüpheli gözaltına alındı. Zorla fuhuşa sürüklenen 15 kadın ise kurtarıldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderilen şüphelilerden N.Ö'nün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı, 5 şüpheli ise “Adli kontrol” şartıyla serbest bırakıldı.

TAHLİYE PARTİSİ

Şebeke elebaşı N.Ö.'nün bir süre önce cezaevinden çıktığı, şebekenin tahliye sebebiyle düzenlediği partiyi sosyal medyadan canlı yayınladığı ortaya çıktı.

Foto: Sözcü: Operasyonda gözaltına alınanlara beyaz tulum giydirildi.

ZANLILARA BEYAZ TULUM

Operasyonda gözaltına alınan çete üyeleri ve mağdur kadınlara emniyetteki işlemleri sırasında beyaz tulum giydirilmesi dikkat çekti. Tulumların corona tedbirleri kapsamında emniyet birimlerince zanlılara giydirildiği öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş’ta sevgilisine kezzap attığı iddiası ile gözaltına alınıp tutuklanan bir kadında corona tespit edilmişti. Fatma Özdaş adlı kadını üzerine sıçrayan kezzaptan dolayı tedavi gördüğü Kayseri’den Kahramanmaraş’a getiren dört polis ve ifadesini alan savcı karantinaya alınmıştı.

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Son güncelleme: 14:38 26.06.2020
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