‘Masöz aranıyor’ ilanıyla zorla fuhuş yaptırdılar

Operasyon, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. “Masöz aranıyor” ilanı veren bir şebekenin kadınları zorla fuhuşa zorladığını belirleyen polis ekipleri, Şebekenin Bahçelievler'deki bazı adresleri kullandığını tespit etti.

ÖLÜMLE TEHDİT

Araştırmalarda, şebeke üyesi 15 şüpheli belirlendi. Şüpheliler teknik ve fiziki takibe alınan şebekenin özellikle maddi durumu kötü olan kadınları tuzaklarına düşürdükleri, ölüm tehditi ve baskıyla fuhuşa zorladıkları belirlendi. Şebeke elebaşının N.Ö. isimli kadın olduğu öğrenildi.

ALTISI TUTUKLANDI

Yapılan çalışmaların ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskında 12 şüpheli gözaltına alındı. Zorla fuhuşa sürüklenen 15 kadın ise kurtarıldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderilen şüphelilerden N.Ö'nün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı, 5 şüpheli ise “Adli kontrol” şartıyla serbest bırakıldı.

TAHLİYE PARTİSİ

Şebeke elebaşı N.Ö.'nün bir süre önce cezaevinden çıktığı, şebekenin tahliye sebebiyle düzenlediği partiyi sosyal medyadan canlı yayınladığı ortaya çıktı.

ZANLILARA BEYAZ TULUM

Operasyonda gözaltına alınan çete üyeleri ve mağdur kadınlara emniyetteki işlemleri sırasında beyaz tulum giydirilmesi dikkat çekti. Tulumların corona tedbirleri kapsamında emniyet birimlerince zanlılara giydirildiği öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş’ta sevgilisine kezzap attığı iddiası ile gözaltına alınıp tutuklanan bir kadında corona tespit edilmişti. Fatma Özdaş adlı kadını üzerine sıçrayan kezzaptan dolayı tedavi gördüğü Kayseri’den Kahramanmaraş’a getiren dört polis ve ifadesini alan savcı karantinaya alınmıştı.