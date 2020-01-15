Master şefler Esenyurt’ta yetişiyor!

25 Aralık’da başlayan Aşçılık ve Pastacılık Kursu’nda öncelikli olarak kursiyerlere teorik bilgiler ve hijyen kuralları öğretildi.

Yemek yapmaya başlayan Esenyurt’un master şeflerinin dünkü ziyaretçisi ise Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt oldu.

Kursiyerlerin yaptıkları yemekleri tadan Bozkurt, kursiyerler arasında bulunan Güler Sarıyar ve ekibinin yaptığı şakşukaya tam puan verdi. Başkan Bozkurt daha sonra Esenyurt Belediyesi Kültür Müdürü Hüseyin Yaşar ve aşçılık sınıfı öğretmeni Edanur Sarıpolat’dan bilgi aldı.

Başkan Kemal Deniz Bozkurt, “Göreve gelmeden önce ‘insanı’ ve ‘eğitimi’ merkeze alacağımızı söylemiştik. Açtığımız aşçılık ve pastacılık okulu ile meslek sahibi olmak isteyen kursiyerlerimizi ziyaret edip hazırladıkları yemekleri tattık. Oldukça başarılıydılar, ellerine sağlık hepsinin” diye konuştu.