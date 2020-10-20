Mastürbasyon davasında ‘aleniyet’ beraati

İstanbul Şişli'de 18 Temmuz 2019 tarihinde meydana gelen olayda şüpheli yabancı uyruklu Mazın Samı Flaıh Al-Hameed evinin pencere ve perdesi açık vaziyette mastürbasyon yaptı. Bu sırada sigara içmek için kendi evinin mutfağının camına çıkan Cemil Ayan ise aralarında 50 metre mesafe bulunan komşusunun o anlarına şahit oldu. Şikayet üzerine şüpheli hakkında, “hayasızca hareketlerde bulunmak” suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

“BİR KAĞIT VERDİLER İMZALADIM”

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Mazın Sami Flaih Al-Hameed ile şikayetçi olan Cemil Ayan hazır bulundu. Duruşmada tercüman eşliğinde savunma yapan sanık Al-Hameed iddia edildiği gibi mastürbasyon yapmadığını söyleyerek, “Şikayetçi şahış önce bir arkadaşıyla geldi. Bağırış çağırış yaptı. Sonra iki polisle gelip beni emniyete götürdüler. Türkçe bilmediğim için ifade veremedim. Bana bir kağıt verildi ve imzalamam istendi” dedi.

“SİGARA İÇERKEN GÖZÜM TAKILDI”

Şikayetçi Cemil Ayan ise verdiği ifadede sanığın evi ile kendi mutfağının karşı karşıya olduğunu söyleyerek, “Sigara içerken gözüm takıldı, sanık yatağında mastürbasyon yapıyordu, camı da penceresi de açıktı. Bu 5 dakika falan sürdü. Benim eşim de sigara içiyor, o da bu manzarayı görebilirdi, küçük kızım var ara sıra cama çıkar o da görebilirdi” dedi. Ertesi gün sanığın evini tespit edip bir arkadaşıyla gittiğini anlatan Ayan, “El hareketleriyle gördüğümü anlattım. O da anladı ve ‘Tamam abi' dedi. Polisi alıp yine geleceğimi söyledim. Sonra da polisi alıp gittim. Ben bu adamı tanımıyorum, niye gidip boş yere şikayet edeyim” dedi.

BERAAT ETTİ MÜŞTEKİ TEPKİ GÖSTERDİ

Kararını açıklayan mahkeme, sanığın ikametindeki yatağı üzerinde söz konusu eylemi gerçekleştirmesi hususu dikkate alındığında, atılı suçun unsurlarından olan ‘aleniyet' unsurunun gerçekleşmediğini belirterek beraatine karar verdi. Karar sonrası tepki gösteren müşteki Cemil Ayan hakime, “Eşim görseydi ne olacaktı, o zaman da karar aynı mı olacaktı?” dedi.