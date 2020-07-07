Mavi Bebek oyunu nedir? Mavi Bebek etkisine nasıl alıyor?

Birçok çocuğun hayatını kaybetmesine neden olan Mavi Balina ve Momo oyununun ardından şimdi de çocuklarımız için bir başka tehlikeli oyun Mavi Bebek çıktı. Oyunu oynayan çocuklara verdikleri talimatlarla kendisine ve çevresine zarar vermesine yol açan, hatta intihara sürükleyen bu tehlikeli oyun da tehlike saçıyor.

MAVİ BEBEK OYUNU NEDİR?

Mavi Bebek oyunu için genel olarak banyo tercih ediliyor. Fiziksel tepkiyle oynanılan oyunda banyo ışıkları söndürülüyor ve çocuk elindeki telefonu bir süre sanki bir bebek tutuyor gibi sallıyor. Söylenenlere göre ise elinizde telefonu salladıktan sonra kolunuzda bir ağırlık hissetmeye başlıyorsunuz. Yine bir oyunu oynayanların iddiasına göre bebeğin tırnakları çocuğun koluna batıyor. Oyunda mavi bebeğin annesi oyuncuya sesleniyor ‘bebeğimi bırak’ diye. Oyunu o noktadan sonra bırakmayan çocukların akıl sağlığında ciddi problemler ortaya çıkabiliyor.

9 İLE 16 YAŞ ARASI ÇOCUKLARI HEDEF ALIYOR

Bu tür oyunlar daha çok ergenlik öncesi çocukları ve ergen gençleri hedef alıyor diyen Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Mehmet Süleyman Atabek; “Bu oyunu düzenleyenler, belli etiketler kullanarak ya da sıkça ziyaret edilen gruplara mesaj atarak gençleri oyuna davet etmeye çalışıyorlar. Oynayanlardan 50 günlük sürede çoğu şiddet içeren 50 talimat yerine getirmesini istiyorlar. Belli bir süre boyunca kimse ile görüşülmemesi, yüksek sesli müzik dinlenmesi, kol ve bacakların kesilmesi gibi aşamalar oyunda yer alıyor. Oyuncu her geçen gün oyundaki rolüne kendini kaptırıyor ve özdeşim kurabiliyor, kendini oyundaki rolü ile aynı kişi gibi değerlendirebiliyor. Oyunun hedef kitlesi olan dokuz ile onaltı yaş arası çocuklar oyundan daha çok etkilenebiliyorlar. 50. günün sonunda oyundaki kişi ile kendini aynı gören oyuncuya son aşama olarak yüksekten atlayarak ve kendini asarak intihar etme komutu veriliyor. İntihar vakaları da bu son aşamada görülüyor.” dedi.