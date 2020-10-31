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İstanbul’da ‘Mavi Dolunay’ izleyenleri büyüledi

İstanbul'da havanın kararması ile kendini gösteren Mavi Dolunay, vatandaşları adeta büyülerken seyirlik manzaralar oluştu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 23:49, 31/10/2020
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İstanbul’da ‘Mavi Dolunay’ izleyenleri büyüledi

NASA’ın geçtiğimiz hafta duyurduğu ‘Mavi Dolunay' olayı gerçekleşti. Bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak adlandırılan “Mavi Dolunay” düşünülenin aksine Ay'ın mavi renkte görülmesi anlamına gelmiyor.

MAVİ DOLUNAY NEDİR?

Mavi Ay, dolunay evresinin ay içerisinde ikinci defa meydana gelmesidir. İsminden dolayı Ay’ın farklı bir renge bürüneceği düşünülse de herhangi bir renk değişimi olmayacak.

Dünya’daki fiziksel sebeplerle oluşan bulutların hareketleri nedeniyle geçmişte mavi tonlarında görülen Dolunay’a bu isim verilmiştir.

FOTO: DHA

NASA DUYURMUŞTU?

NASA, geçtiğimiz hafta dolunayın “Mavi dolunay” veya “Mavi ay” olacağını açıklamıştı. Mavi Ay, gök bilimcileri tarafından bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak tanımlanan nadir bir doğa olayı olarak nitelendiriliyor.

Dolunay Dünya istanbul NASA
Yayınlanma Tarihi:23:43,
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