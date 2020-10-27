Mavi Dolunay nedir, ne zaman olacak?

NASA, 31 Ekim'deki Dolunay’ın ‘Mavi Dolunay’ olacağını belirtti. Bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak adlandırılan “Mavi Dolunay” düşünülenin aksine Ay’ın mavi renkte görülmesi anlamına gelmiyor.

MAVİ DOLUNAY NEDİR?

Mavi Ay, dolunay evresinin ay içerisinde ikinci defa meydana gelmesidir. İsminden dolayı Ay'ın farklı bir renge bürüneceği düşünülse de herhangi bir renk değişimi olmayacak.

Dünya'daki fiziksel sebeplerle oluşan bulutların hareketleri nedeniyle geçmişte mavi tonlarında görülen Dolunay'a bu isim verilmiştir.

MAVİ DOLUNAY NE ZAMAN OLACAK?

NASA bu yıl 1 ve 31 Ekim’de iki dolunay gerçekleşeceğini ve 31 Ekim’deki dolunayın ‘mavi dolunay veya mavi ay’ olacağı kaydedildi. Mavi Ay, gök bilimcileri tarafından, bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak tanımlanan nadir bir doğa olayı olarak nitelendiriliyor.