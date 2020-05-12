‘Mavi Kelebek’ çetesi çökertildi… Dikkat çeken iki olay!

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kendilerine ‘Mavi Kelebek’ adını veren bir grubun organize suç örgütü kurarak çocukları ve gençleri uyuşturucu maddeye alıştırdığı ve onlara uyuşturucu sattırdığı ihbarı üzerine 4 ay önce ekipler çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından jandarma ekipleri 2’si kadın 25 kişilik çetenin kimlerden oluştuğunu belirledi. Liderliğini M.M.’nin yaptığı çete üyelerinin Antalya ve Alanya’dan aldıkları çeşitli uyuşturucu maddeleri Manavgat’ta sattıklarını tespit etti.

İKİ OPERASYONDA 12 TUTUKLAMA

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda şüphelilere yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. İlk operasyonda yakalanan 7 kişi tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerin ifadeleri ve devam eden teknik ve fiziki takip sonrasında geçen hafta salı günü yapılan ikinci operasyonda ise aralarında çetenin elebaşı M.M.’nin de bulunduğu 5 kişi daha jandarma tarafından gözaltına alındı.

12 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

Son operasyon pazar günü saat 06.00 sıralarında gerçekleştirildi. İlçede çeşitli adreslere eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 12 şüpheli daha gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, dün sağlık muayenesi ve parmak izlerinin alınmasının ardından Manavgat Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye getirilişi sırasında gazetecilerle, bir grup şüpheli yakını arasında arbede yaşandı. Gazeteciler kendilerini tehdit ettiği gerekçesiyle bazı şüpheli yakınları hakkında suç duyurusunda bulundu.

EVLERİNDE ARAMA YAPILDI

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 223 gram metamfetamin, 380 gram kubar esrar, 80 gram eroin ile 67 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan şüpheliler ‘suç işlemek için örgüt kurmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’ ve ‘uyuşturucu imal ve ticareti yapmak’ suçlarından tutuklanmaları istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

YENİ DOĞUM YAPTIĞI İÇİN ADLİ KONTROL

Şüphelilerden 11’i tutuklanırken, Z.E.’nin 7 gün önce doğum yapması ve bebeğinin hastanede kuvözde olması nedeniyle adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi.

BEBEĞİNİN BOĞAZINA BIÇAK DAYAMIŞTI…



Aynı operasyon kapsamında hakkında arama kararı bulunan son şüphelinin ise birlikte yaşadığı kadını darp ederek, kaçırdığı 4 aylık bebeğinin boğazına bıçak dayayan E.Ş. olduğu belirlendi. E.Ş., geçen pazar günü bebeğini alıp kaçmaya çalışırken, Manavgat Yunus Emre Parkı’nda sıkıştırılmış, bebeğinin boğazına bıçak dayayıp öldürmekle tehdit etmiş ve polis tarafından bacağından vurularak yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.

İLGİLİ HABER Sokak ortasında dehşet anları! Bebeğinin boğazına bıçak dayayıp...

ANNESİ ‘KURTARIN’ DİYE FERYAT ETMİŞTİ…

Yine bu operasyon kapsamında annesi Ayşe Gödek’in bir haber ajansına kendisine eziyet çektirdiğini ve eve zarar verdiğini söylediği uyuşturucu bağımlısı oğlu G.G.’nin de tutuklananlar arasında bulunduğu belirlendi. G.G., dün şüphelilerle birlikte adliyeye getirildiği sırada, annesi Ayşe Gödek ve diğer yakınlarının, yaptıkları başarılı operasyon dolayısıyla jandarmayı alkışladığı görüldü.

TEDAVİ EDİLSİN ÇAĞRISI

G.G.’nin annesi Ayşe Gödek, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirterek şunları söyledi:

* Yalnız yaşayacak durumda değilim, ailem yok. Kardeşlerim destek oluyor. Oğlumun tedavi edilmesini istiyorum. Oğlum kristal kullanıyormuş ben bilmem, kristalmiş. Başka diyecek bir şeyim yok.

* Oğlumun tedavi edilmesini istiyorum. Ben götürdüm Antalya’ya. Durduramadık. Doktorlar da müsaade etti. O kendi şeyiyle çıktı geldi. Gelirken ayrı ayrı otobüslerde geldik.

* Kahrettik birbirimize. Geldi işte öyle doğru eve girmeden arkadaşlarının yanına gitti. (DHA)