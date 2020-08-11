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Mavi Vatan nedir? Mavi Vatan ne anlama geliyor?

Mavi Vatan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'deki denizci politikasını şekillendiren bir doktrin olarak dikkat çekiyor. Doktrin, 2015 sonrası Türkiye’nin deniz alanlarındaki aktif ve askeri güce dayalı stratejisinin temelini oluşturmuştur. İşte son günlerde gündemde olan Mavi Vatan hakkında merak edilenler...

12:05 -
Haberler Gündem
Mavi Vatan nedir? Mavi Vatan ne anlama geliyor?

Gündemdeki gelişelerle birlikte “Mavi Vatan nedir?” sorusu merak edilmeye başlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için Akdeniz'de ve Karadeniz'deki çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi. Paylaşımında Oruç Reis’in fotoğrafına yer veren Dönmez, “MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz'deki yeni görevi için Antalya'dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştı. 83 milyon arkanda Oruç Reis. Rast gele.” ifadelerini kullandı.

MAVİ VATAN NEDİR?

Mavi Vatan, Türkiye’nin Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’deki sınırlarını belirleyen bir kavramdır. Türkiye'nin farklı hak ve egemenliğini içeren deniz alanlarının bütünüdür. Mavi Vatan, 2015 sonrası Türkiye'nin deniz alanlarındaki aktif ve askeri güce dayalı stratejisinin temelini oluşturmuştur.

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