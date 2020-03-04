Mayıs 2020 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu!

Vatani görevlerini yerine getirmek için askerlik yerlerinin açıklanmasını merakla bekliyor. Asker adayları askerlik yerlerini sorgulamak için gerekli işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mili Savunma Bakanlığı’nın Mayıs celbiyle askere gidecekler için yaptığı duyuru şu şekilde; Seçim ve sınıflandırma sonuçları Milli Savunma Bakanlığınca 24 Nisan 2020 tarihinde E-Devlet üzerinde yükümlülere duyurulacak.

ASKER ADAYLARI BİRLİKLERİNE NE ZAMAN KATILACAK?

Yedek subay adayları ile yedek astsubay adayları 29 Nisan 2020 tarihinde, er-erbaş statüsüne ayrılanlardan Mayıs celp ve sevk dönemine tabi olanlar 29 Nisan 2020 tarihinde, Haziran celp ve sevk dönemine tabi olanlar 28 Mayıs 2020 tarihinde, Temmuz celp ve sevk dönemine tabi olanlar ise 18 Haziran 2020 tarihinde tertip edildikleri birliklere sevk edileceklerdi.