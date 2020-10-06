MEB, 500 bin ücretsiz tableti ne zaman, nasıl dağıtacak?

Yeni eğitim dönemine evlerinde başlayan öğrenciler dersleri uzaktan eğitim modeli sürdürüyor. Maddi durumu iyi olmayan öğrencilerın derslere ulaşmada zorluk yaşaması nedeniyle 500 bin öğrenciye tablet bilgisayar ücretsiz olarak verilecek.

500 BİN TABLET DAĞITACAĞIZ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladığı basın toplantısında tablet bilgisayarlar hakkında da konuştu. Açıklamaları şu şekilde;

– Uzaktan eğitimin ana mecrası EBA'da tüm yayınlarımız günde üç kez tekrar ediliyor. Sorumlu oldukları içerikleri tekrar tekrar izleyebilirler. EBA'da ders anlatımları canlı sınıf uygulamaları öğrencilerimizin hizmetinde olmaya devam edecek.

– EBA destek merkezleri oluşturduk. İnternet ve bilgisayar sorunu olan öğrenciler oradan destek alabilirler. Öğrencilerimiz bu anlamda kendilerine en yakın noktaya ulaşabilirler. Bakanlık olarak 500 bin öğrencimize tablet ulaştıracağız. Önümüzdeki haftadan itibaren öğrencilerimize ulaşmaya başlayacak. Cihazların dağıtım süreci il milli eğitim müdürlükleri tarafından koordine edilecek.