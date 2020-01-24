MEB hazırladığı kitapçıktaki skandal çizimler için ‘algı’ soruşturması başlattı

MEB, hizmet içi eğitim kapsamında açılan, “Psikososyal Destek Programı Uygulayıcı Eğitimleri” hazırladı. Öğrencilere yaşadıkları travmalar konusunda destek olacak rehber öğretmenler için bir de kılavuz kitap hazırlandı.

Kitabın, “Cinsel İstismar” başlığı altında olumlu ve olumsuz davranışlara örnek olacak resimler çizildi. Küçük çocuğu muayene eden türbanlı bir doktora ilişkin resimde, çocuk ve ailesinin mutlu şekilde yansıtıldığı görüldü. Kitapta, “Doğrular ve Yanlışlar” etkinliği altında da çocuğunu öpen, şefkatle sarılan anne görselindeki anne türbanlı şekilde yansıtıldı.

Bir başka resimde ise çocuğu öpmeye çalışan başı açık kadın ve hoşnut olmayan çocuk anlatıldı. Bu resmin hemen altına ise çocuğunun başını okşayan türbanlı bir anne çizimi yerleştirildi.

BAKANLIKTAN İLGİNÇ AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı, tepkiler üzerine konu ile ilgili açıklama yayınladı. 2017'de hazırlanan kitabın iddia edildiği gibi öğrencilere yönelik olmadığı hatırlatılan açıklamada “Kitap içeriğinde iddia edildiği gibi algının oluşup oluşmadığının araştırılması için inceleme başlatılmıştır” denildi.

TOPLUMSAL AYRIŞMA ÖN PLANA ÇIKARILIYOR

Eğitim İş Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Balun, MEB'in kitabına tepki gösterdi. Balun şunları söyledi:

* Yaşananlar kindar ve dindar nesil yetiştirme projesinin bir parçası olarak değerlendirilmeli. İnanç ekseninde toplumsal ayrıştırma ön plana çıkarılarak algı yaratma amaçlı bir örnekle karşı karşıyayız.

* Birçok ders kitabında dinsel figürleri ve objeleri ön plana çıkaran MEB'in, şiddet ve cinsel istismar gibi önemli konularda aynı yolu seçmesi bilimselliğe de aykırıdır. Başı kapalılar iyi kadın, başı açıklar kötü kadın algısı yaratılmıştır. Adım adım toplumsal dönüşüm gerçekleştirilmeye çalışılıyor.