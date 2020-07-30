MEB il içi atama sonuçları nasıl öğrenilecek? İl içi atama sonuçları açıklanıyor!

Milli Eğitim Müdürlükleri üzerinden açıklanacak olan il içi atama sonuçları il il Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından açıklanıyor. Başvuru yapan her öğretmenin bağlı bulunduğu ilin ilgili sayfasından sonuçları kontrol etmesi gerekiyor.
İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Sonuçlar Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından açıklanacak. Bulunduğunuz ilin müdürlük sayfasına girerek kontrollerinizi sağlayabilirsiniz.
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ AÇIKLAYABİLİR
İl içi öğretmen atamaları, geçtiğimiz sene il Milli Eğitim Müdürlükleri'nin sitesinden açıklanmıştı.
Adana İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Afyon İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Ağrı İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Amasya İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Antalya İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Artvin İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Aydın İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Bilecik İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Bingöl İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Bitlis İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Bolu İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Burdur İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Çanakkale İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Çankırı İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Diyarbakır İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Edirne İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Elazığ İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Gaziantep İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Giresun İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Gümüşhane İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Hakkari İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Hatay İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Mersin İl Millî Eğitim Müdürlüğü
İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü
İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Kars İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Kastamonu İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Kayseri İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Kırklareli İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Kırşehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Kocaeli İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Malatya İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Manisa İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Mardin İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Muğla İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Muş İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Nevşehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Niğde İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Ordu İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Rize İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Siirt İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sinop İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sivas İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Tekirdağ İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Tokat İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Trabzon İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Tunceli İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Şanlıurfa İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Uşak İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Van İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Yozgat İl Millî Eğitim Müdürlüğü,
Zonguldak İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Aksaray İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Bayburt İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Karaman İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Kırıkkale İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Batman İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Şırnak İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Bartın İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Ardahan İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Iğdır İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Yalova İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Karabük İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Kilis İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Osmaniye İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Düzce İl Millî Eğitim Müdürlüğü