Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattı hangi duraklardan geçecek? Yeni metro hattının durak listesi…

Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu özellikle hattın geçtiği yerlerde yaşayanlar tarafından büyük bir merakla bekleniyordu ve açılış tarihi belli oldu. Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunun açılış tarihinin açıklanmasıyla beraber durakları merakla araştırılmaya başlandı. İşte durak listesi
MECİDİYEKÖY MAHMUTBEY METRO HATTI DURAK LİSTESİ
-Mecidiyeköy
-Çağlayan
-Kağıthane
-Nurtepe
-Alibeyköy
-Yeşilpınar
-Veysel Karani
-Akşemsettin
-Kazım Karabekir
-Yeni Mahalle
-Karadeniz Mahallesi
-Tekstilkent
-Yüzyıl
-Göztepe
-Mahmutbey
YENİ METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?
Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının test sürüşüne katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hattın 19 Mayıs’ta ulaşıma açılacağını duyurdu.