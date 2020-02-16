Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattı hangi duraklardan geçecek? Yeni metro hattının durak listesi…

Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu özellikle hattın geçtiği yerlerde yaşayanlar tarafından büyük bir merakla bekleniyordu ve açılış tarihi belli oldu. Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunun açılış tarihinin açıklanmasıyla beraber durakları merakla araştırılmaya başlandı. İşte durak listesi

MECİDİYEKÖY MAHMUTBEY METRO HATTI DURAK LİSTESİ

-Mecidiyeköy

-Çağlayan

-Kağıthane

-Nurtepe

-Alibeyköy

-Yeşilpınar

-Veysel Karani

-Akşemsettin

-Kazım Karabekir

-Yeni Mahalle

-Karadeniz Mahallesi

-Tekstilkent

-Yüzyıl

-Göztepe

-Mahmutbey

YENİ METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının test sürüşüne katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hattın 19 Mayıs’ta ulaşıma açılacağını duyurdu.