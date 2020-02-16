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Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattı hangi duraklardan geçecek? Yeni metro hattının durak listesi…

İstanbul yeni bir metro hattına daha kavuşuyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbulluların dört gözle beklediği proje için açıklama yaptı ve Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunun açılış tarihi belli oldu. Peki Mecidiyeköy Mahmutbey metrosu hangi duraklardan geçecek?

13:36 -
Haberler Gündem
Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattı hangi duraklardan geçecek? Yeni metro hattının durak listesi…

Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu özellikle hattın geçtiği yerlerde yaşayanlar tarafından büyük bir merakla bekleniyordu ve açılış tarihi belli oldu. Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunun açılış tarihinin açıklanmasıyla beraber durakları merakla araştırılmaya başlandı. İşte durak listesi

MECİDİYEKÖY MAHMUTBEY METRO HATTI DURAK LİSTESİ

-Mecidiyeköy
-Çağlayan
-Kağıthane
-Nurtepe
-Alibeyköy
-Yeşilpınar
-Veysel Karani
-Akşemsettin
-Kazım Karabekir
-Yeni Mahalle
-Karadeniz Mahallesi
-Tekstilkent
-Yüzyıl
-Göztepe
-Mahmutbey

YENİ METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının test sürüşüne katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hattın 19 Mayıs’ta ulaşıma açılacağını duyurdu.

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