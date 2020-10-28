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Mecidiyeköy Mahmutbey metrosu durakları neler?

Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı 28 Ekim'de açıldı. İlk sefer saat 12.00 itibarıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun canlı bağlantıda verdiği talimat ile başladı. İmamoğlu, M7 hattının ilk 10 gün ücretsiz hizmet vereceğini de hatırlattı. Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında toplam 15 istasyon bulunuyor.

Güncellenme: 16:28, 28/10/2020
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Mecidiyeköy Mahmutbey metrosu durakları neler?

Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı Avrupa Yakası'nın en yoğun nüfusa sahip 8 ilçesi Bağcılar, Esenler, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu’nu birbirine bağlayacak.

MECİDİYEKÖY MAHMUTBEY METRO DURAKLARI

28 Ekim günü hattın; Mahmutbey, Göztepe Mahallesi, Yüzyıl-Oruç Reis, Tekstilkent -Giyimkent, Karadeniz Mahallesi, Yeni Mahalle, Kâzım Karabekir, Yeşilpınar, Veysel Karani- Akşemsettin, Çırçır Mahallesi, Alibeyköy, Nurtepe, Kağıthane, Çağlayan, Mecidiyeköy durakları yolcularla buluşacak. İkinci etapta da Fulya, Yıldız, Beşiktaş, Kabataş durakları devreye girdi.

ENTEGRASYON NOKTALARI

Yeni hattın entegre olacağı diğer metro hatları şöyle:

* Kabataş-Taksim Füniküleri ile Kabataş İstasyonu'nda
* Yenikapı-Hacıosman Metrosu ile Mecidiyeköy İstasyonu'nda
* Bakırköy İDO-Kirazlı Kayaşehir Metrosu ile Mahmutbey İstasyonu'nda
* Gayrettepe-3. Havalimanı Metrosu ile Kağıthane İstasyonu'nda
* Eminönü-Kabataş Tramvayı ile Kabataş İstasyonu'nda
* Topkapı-Sultançiftliği Tramvayı ile Karadeniz Mahallesi İstasyonu'nda
* Eminönü-Alibeyköy Tramvayı ile Alibeyköy İstasyonu'nda
* Metrobüs ile Mecidiyeköy İstasyonu'nda
* Deniz yolu ulaşımı ile Kabataş ve Beşiktaş istasyonlarında

YENİ METRO HATTI İLE YOLCULUK SÜRELERİ KISALACAK

İstanbul'un yeni metro hattı yolculuk sürelerini kısaltacak. Bu hattın tamamı devreye alındığında Beşiktaş-Mecidiyeköy arası 6 dakikaya inecek.

Diğer yolculuk süreleri de şöyle kısalacak:

* Mecidiyeköy-Alibeyköy 8 dakika,
* Çağlayan- Gaziosmanpaşa 13 dakika,
* Beşiktaş-Sarıyer-Hacıosman 26 dakika,
* Mahmutbey-Mecidiyeköy 26 dakika,
* Beşiktaş-Mahmutbey 32 dakika,
* Mahmutbey-Yenikapı 40 dakika,
* Mahmutbey-Sarıyer- Hacıosman 45 dakika,
* Mahmutbey-Üsküdar 45 dakika,
* Mahmutbey-Kadıköy 52 dakika,
* Mahmutbey-Sabiha Gökçen Havalimanı 96 dakika.

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