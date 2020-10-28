Mecidiyeköy Mahmutbey metrosu durakları neler?

Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı Avrupa Yakası'nın en yoğun nüfusa sahip 8 ilçesi Bağcılar, Esenler, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu’nu birbirine bağlayacak.

MECİDİYEKÖY MAHMUTBEY METRO DURAKLARI

28 Ekim günü hattın; Mahmutbey, Göztepe Mahallesi, Yüzyıl-Oruç Reis, Tekstilkent -Giyimkent, Karadeniz Mahallesi, Yeni Mahalle, Kâzım Karabekir, Yeşilpınar, Veysel Karani- Akşemsettin, Çırçır Mahallesi, Alibeyköy, Nurtepe, Kağıthane, Çağlayan, Mecidiyeköy durakları yolcularla buluşacak. İkinci etapta da Fulya, Yıldız, Beşiktaş, Kabataş durakları devreye girdi.

ENTEGRASYON NOKTALARI

Yeni hattın entegre olacağı diğer metro hatları şöyle:

* Kabataş-Taksim Füniküleri ile Kabataş İstasyonu'nda

* Yenikapı-Hacıosman Metrosu ile Mecidiyeköy İstasyonu'nda

* Bakırköy İDO-Kirazlı Kayaşehir Metrosu ile Mahmutbey İstasyonu'nda

* Gayrettepe-3. Havalimanı Metrosu ile Kağıthane İstasyonu'nda

* Eminönü-Kabataş Tramvayı ile Kabataş İstasyonu'nda

* Topkapı-Sultançiftliği Tramvayı ile Karadeniz Mahallesi İstasyonu'nda

* Eminönü-Alibeyköy Tramvayı ile Alibeyköy İstasyonu'nda

* Metrobüs ile Mecidiyeköy İstasyonu'nda

* Deniz yolu ulaşımı ile Kabataş ve Beşiktaş istasyonlarında

YENİ METRO HATTI İLE YOLCULUK SÜRELERİ KISALACAK

İstanbul'un yeni metro hattı yolculuk sürelerini kısaltacak. Bu hattın tamamı devreye alındığında Beşiktaş-Mecidiyeköy arası 6 dakikaya inecek.

Diğer yolculuk süreleri de şöyle kısalacak:

* Mecidiyeköy-Alibeyköy 8 dakika,

* Çağlayan- Gaziosmanpaşa 13 dakika,

* Beşiktaş-Sarıyer-Hacıosman 26 dakika,

* Mahmutbey-Mecidiyeköy 26 dakika,

* Beşiktaş-Mahmutbey 32 dakika,

* Mahmutbey-Yenikapı 40 dakika,

* Mahmutbey-Sarıyer- Hacıosman 45 dakika,

* Mahmutbey-Üsküdar 45 dakika,

* Mahmutbey-Kadıköy 52 dakika,

* Mahmutbey-Sabiha Gökçen Havalimanı 96 dakika.