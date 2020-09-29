Meclis Başkanı da ‘idam’ dedi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Taammüden adam öldürme suçları, küçüklere, kadınlara karşı işlenen cinsel suçlarla ilgili idam cezasının düşünülebileceği kanaatindeyim” dedi.

A Haber’e konuşan ve Türkiye’nin, bir hükümet sistemi değişikliği gerçekleştirdiğini hatırlatan Mustafa Şentop, şu ifadeleri kullandı: Bunun gereği olan bazı alt düzenlemelerin yapılması gerekir. Siyasi Partiler, seçim kanunları, içtüzük değişiklikleri, hatta yeni içtüzük tartışılmalıdır. Bu dönemde, özellikle 2023’e kadar bu düzenlemelerin yapılması gerektiğini düşünüyorum.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP lideri Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye'nin toplumsal dirliği, insan hak ve güvenliği ile hukuksal istikrar açısından idam cezasının mutlaka gündeme alınması gerektiğini savunarak “İdam cezasının hukuk mevzuatımıza tekrar alınması, iğrenç ve ilkel suçların işlenmesini caydırabilecektir” ifadesini kullanmıştı.