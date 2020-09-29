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Meclis Başkanı da ‘idam’ dedi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği idam yasasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Şentop, "Ben de bazı suçlar için geri getirilmesinden yanayım. Tasarlayarak adam öldürme, vahşetle kadınlara ve çocuklara karşı işlenmiş olan suçlara karşı idam geri getirilmelidir ama bunun hem iç hem de dış hukuk anlamında adımlar gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr
15:30 -
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Meclis Başkanı da ‘idam’ dedi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Taammüden adam öldürme suçları, küçüklere, kadınlara karşı işlenen cinsel suçlarla ilgili idam cezasının düşünülebileceği kanaatindeyim” dedi.

A Haber’e konuşan ve Türkiye’nin, bir hükümet sistemi değişikliği gerçekleştirdiğini hatırlatan Mustafa Şentop, şu ifadeleri kullandı: Bunun gereği olan bazı alt düzenlemelerin yapılması gerekir. Siyasi Partiler, seçim kanunları, içtüzük değişiklikleri, hatta yeni içtüzük tartışılmalıdır. Bu dönemde, özellikle 2023’e kadar bu düzenlemelerin yapılması gerektiğini düşünüyorum.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP lideri Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye'nin toplumsal dirliği, insan hak ve güvenliği ile hukuksal istikrar açısından idam cezasının mutlaka gündeme alınması gerektiğini savunarak “İdam cezasının hukuk mevzuatımıza tekrar alınması, iğrenç ve ilkel suçların işlenmesini caydırabilecektir” ifadesini kullanmıştı.

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Devlet Bahçeli Meclis MHP Mustafa Şentop TBMM
Son güncelleme: 15:54 29.09.2020
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