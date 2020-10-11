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Meclis Başkanı Şentop’tan Ermenistan tepkisi: Küresel bir sorun

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ermenistan’ın sivilleri hedef alan saldırılarına ilişkin, “Bu saldırılar, doğrudan sivilleri hedef alması sebebiyle savaş suçudur; yargılama yapılması gerekir. Ermenistan artık küresel bir sorundur” dedi.

17:18 -
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Meclis Başkanı Şentop’tan Ermenistan tepkisi: Küresel bir sorun

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ermenistan'ın insani ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan'ın Gence kentine düzenlediği saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Ermenistan, Moskova'da alınan ateşkes kararına rağmen sivilleri hedef alan saldırılarını sürdürmektedir. Bu saldırılar, doğrudan sivilleri hedef alması sebebiyle savaş suçudur; yargılama yapılması gerekir. Ermenistan artık küresel bir sorundur.

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Ermenistan ordusu, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füze saldırısı düzenlemişti. Saldırı sonucu 9 kişi hayatını kaybederken, 34 kişi yaralanmıştı.

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