Meclis Başkanı Şentop’tan milletvekillerine Corona uyarısı!

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, yaptığı yazılı açıklamada, milletvekillerine Corona virüsüne ilişkin uyarılarda bulundu.

Şentop, Dünya sağlık Örgütü'nün korona virüsünü pandemi olarak ilan ettiğini hatırlatarak, “Gerekli tedbirlerin zamanında alınmaması sebebiyle birçok ülkede hızlı bir yayılım gösteren virüs, Sağlık Bakanlığımızın süreci başarılı bir biçimde yönetmesi sayesinde 11 Mart 2020 tarihine kadar ülkemizde görülmemiş, ancak bu tarihte bir vatandaşımızın virüse yakalandığı açıklanmıştır” ifadelerini kullandı.

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MECLİS BÜNYESİNDE BAZI TEDBİRLER ALINDI

Şentop milletvekillerinin yurt dışı seyahatlerinde enfekte olabileceğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı;

*Yeni tip korona virüsün oluşturduğu küresel sağlık tehdidi, milletvekillerimizin, personelimizin, ailelerinin, ayrıca ziyaretçilerimizin ve vatandaşlarımızın sağlığının korunması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde de bazı tedbirlerin alınmasını gerektirmektedir.

*Bu kapsamda Başkanlığımız, başta TBMM'nin ortak alanları olmak üzere, makam odaları, milletvekili odaları, çalışma odaları ve salonlarda hijyenin tesisi için gerekli çalışmaların yürütülmesini titizlikle takip etmekte ve Sağlık Bakanlığı ile temas halinde alınabilecek ilave tedbirleri değerlendirmektedir.

“ZİYARET TALEPLERİNİ ERTELEYİN”

*Bu çerçevede siz Sayın milletvekillerimizin de mümkün olduğunca yurt dışı seyahatlerinde bulunmamak ve zorunlu olmayan seyahatleri ertelemek, yurt dışından ülkeye giriş yapılması durumunda hastalığın kuluçka süresi olan 14 gün boyunca istirahat etmek ve Meclis çalışmalarına katılmamak, yakın zamanda yurt dışı geçmişi olan vatandaşlarımızın ziyaret taleplerini bir süre ertelemek ve yine ziyaretçi sayısının mümkün olduğunca azaltılmasını sağlamak konularında gerekli hassasiyeti göstereceğinizden tereddüdüm bulunmamaktadır.

*İçinde bulunduğumuz bu önemli süreci gerekli tedbirleri alarak zararsız veya en az zararla atlatmak konusunda göstereceğiniz işbirliği için şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.