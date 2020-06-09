Meclis Başkanlığı seçimi için AKP’de 2 kişinin ismi geçiyor

TBMM Başkanlığı için 2-12 Temmuz tarihleri arasında seçim yapılacak. İlk iki turda seçilmek için 400 milletvekilinin desteği, üçüncü turda ise 301 oy gerekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, adaylık müracaatı öncesinde AKP'li milletvekilleriyle grup toplantısı yapması bekleniyor.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ BEKLENTİSİ

AKP kulislerinde, 1.5 yıldır bu görevi yürüten TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un en güçlü aday olduğu konuşuluyor. Şentop, Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için ayrılması üzerine 24 Şubat 2019'dan başkan seçildi.

Kulislerde ismi adaylık için geçen Binali Yıldırım'ın geçtiğimiz hafta vekillerle bir araya gelmesi ‘yeniden aday mı?' sorularına neden oldu. Yıldırım, adaylığı konusunda renk vermedi. Binali Yıldırım'ın, kabine değişikliğini beklediği ve Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevini istediği öğrenildi.