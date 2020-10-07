Meclis ile Saray arasında ilk çatışma! Erdoğan imzaladı, Şentop iki yıldır uygulamıyor

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte kanun çıkarma ve uygulama konusunda yaşanan çatışma, CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a yazdığı yazıyla ortaya çıktı.

Bülent Kuşoğlu, 2018'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde, SGK'ya finansal hedefleriyle ilgili Cumhurbaşkanlığı ile TBMM’ye rapor sunma görevi verildiğini hatırlattı. Kuşoğlu, TBMM'nin kararnamenin uygulanması için talimat vermesini istedi.

Yazıyı yanıtlayan Mustafa Şentop ise kararname için “TBMM’nin iradesi ile yürürlüğe konulan bir mevzuat hükmü değildir. TBMM'nin veya TBMM Başkanlığı'nın söz konusu normun yürütülmesini sağlaması gibi bir görevi de bulunmamaktır” dedi.

SKANDAL İFADELER

Şentop'un yanıtını değerlendiren CHP'li Kuşoğlu, kanun yapma konusunda hem TBMM'nin hem de cumhurbaşkanının yetkilendirilmesinin hukuk kargaşasına yol açtığını belirtip şöyle dedi: Bu, mevzuatımızın içler acısı halini gösteriyor. Cumhurbaşkanlığı normlarının ayrı olmasından dolayı TBMM'nin kanunların uygulanmasından tümüyle sorumlu olmadığı sonucu ortaya çıkıyor. Bu ifadeler skandal ifadelerdir.