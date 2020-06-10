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Meclis karıştı! Saldırıya uğrayan Özgür Özel’den açıklama

Meclis Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen görüşmeler esnasında Berberoğlu tartışması yaşandı. Kavgaya dönüşen tartışmada CHP'li Özgür Özel, yumruklu saldırıya uğradı. Yaşanan gerginliğin ardından Özel, katıldığı TV programında saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Meclis’te süren görüşmeler esnasında CHP’li vekiller, Enis Berberoğlu’nun vekilliğinin düşürülmesini protesto amacıyla yavaş oy kullanma eylemi yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, milletvekillerinden Enis Berberoğlu’nun nasıl oy vereceğini düşünmelerini istedi. Bu esnada, MHP’li vekiller oy kullanmak için Meclis’e gelen Devlet Bahçeli’nin uzun süre bekletildiği gerekçesiyle CHP’ye tepki gösterdi.

ÖZEL’İN KONUŞMASI ENGELLENMEK İSTEDİLER

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise söz alarak oylamanın uzun sürdüğünü söyledi ve duruma tepki gösterdi. AKP’nin bu tavrını eleştiren CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’in konuşması ise MHP’liler tarafından engellenmeye çalışıldı. Bu esnada Özel’e, MHP’li bir vekil tarafından yumruklu saldırı düzenlendiği belirtildi.

CHP’Lİ ÖZKAN SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Yaşanan saldırı sonrası CHP’li Tuncay Özkan sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Özkan, “T.B.M.M'nde konuşma hakkını kısıtlamaya direnen ve özgürlüğü savunan grup başkan vekilimiz Özgür Özel'e arkadan saldıran vandallığa karşı asla taviz vermeyeceğiz. Meclis sorunlarımızı konuşacak. Çözüm arayacak. Çalışacak. Asla yılmayacağız” dedi.

ÖZEL’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Meclis'te saldırıya uğrayan Özgür Özel Halk TV'de katıldığı programda yaşanan gerginliği anlattı. Özel, “MHP’li Olcay Kılavuz bana yumruk atamaya çalıştı. Hafif bir darbe aldım” dedi.

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Son güncelleme: 00:26 10.06.2020
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