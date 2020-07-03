AKP'nin Meclis'e sunduğu çoklu baro teklifi ikinci gününde Adalet Komisyon’unda görüşülmeye başladı. Baro başkanları bugün de salona alınmadı. Dün küçük olduğu için corona virüsü tedbirlerinin uygulanamadığı salon bugün değiştirildi.

BARO BAŞKANLARININ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Görüşmelere katılmak isteyen bazı baro başkanlarının, Meclis’in Çankaya kapısındaki bekleyişleri ise sürüyor. Çankaya Kapısı girişine dün akşam saatlerinde gelen baro başkanları beklemeye devam ederken yeni gelen baro başkanlarının yaya olarak geçişlerine izin verilmedi.

Bunun üzerine bazı CHP’li milletvekilleri ile polis arasında kısa süreli tartışma yaşandı. İçeri alınmayan baro başkanları, CHP’li vekillerin araçlarına binerek polis kontrol noktasını geçti.

ANKARA BAROSU ÜYELERİNİ ADLİYE’YE ÇAĞIRDI

Ankara Barosu, bugünkü Büyük Savunma Mitingi öncesi eylemleri yasaklayan ve baro başkanlarının kente girişine izin vermeyen yetkililer hakkında suç duyurusu yapılacağını açıkladı.

Baronun Twitter hesabından da paylaşılan açıklamayı, Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan “saat 15:00, Ankara Adliyesi” hatırlatmasıyla paylaştı.

Ankara Barosu, bu yasağın kanunsuz olduğunu ve suç duyurusu yapacaklarını açıkladı. Baronun açıklamasında, suç duyurusuna tüm avukatlar davet edildi.

POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

Ankara Adliyesi önünde toplanan avukatlar, “Hak, hukuk, adalet” ve “Faşizme karşı omuz omuza” sloganlarıyla Meclis kapısı önünde yaşananları ve baro başkanlarının komisyon görüşmelerine alınmamasını protesto etti.

Sloganların ardından Meclis’e yürümek isteyen avukatlara polis müdahale etti. Polisin biber gazlı müdahalesinde iki avukat etkilendiği açıklandı.