Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Meclis personelinin Corona virüsü testi sonuçları belli oldu!

TBMM Başkanlığı, meclisteki Corona virüsü şüphesine ilişkin, "Şu ana kadar yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan herhangi bir meclis çalışanı bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

22:51 -
Haberler Gündem
Meclis personelinin Corona virüsü testi sonuçları belli oldu!

TBMM Başkanlığı, meclis personelinde Corona virüsü şüphesine ilişkin açıklamada bulundu.

TBMM’den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

*Meclis personelinden, boğaz ağrısı ve ateş şikayetiyle meclis hastanesine başvuranlar olmuş, yapılan ilk muayenelerinde koronavirüsü belirtisine rastlanmamış, kendiliğinden detaylı işlem yaptırmak isteyenlerle ilgili de Zekai Tahir Burak Hastanesine gidebilecekleri söylenmiş, ancak gidenlerin yurtdışı çıkış hikayeleri bulunmadığı için Zekai Tahir Burak Hastanesinden de, ‘evde dinlenmelerinin yeterli olacağı’ ifade edilmiştir.

*Meclis hastanesinden herhangi bir resmi sevk işlemi olmamıştır. Kendiliğinden hastaneye gidenlerle ilgili yapılan işlemlerde de şu ana kadar yeni tip koronavirüsü testi pozitif çıkan herhangi bir Meclis çalışanı bulunmamaktadır. İHA

İLGİLİ HABERSon dakika... Sağlık Bakanı Koca: Pozitif çıkan yeni vakalarımız varSon dakika... Sağlık Bakanı Koca: Pozitif çıkan yeni vakalarımız var İLGİLİ HABERSon dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan yeni tedbirler! Gece 24.00 itibarıyla başlıyorSon dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan yeni tedbirler! Gece 24.00 itibarıyla başlıyor
Corona coronavirüs İçişleri Bakanlığı Meclis Sağlık Sağlık Bakanı son dakika TBMM
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more