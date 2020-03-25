Meclis’in 100’üncü yıl kutlamaları ertelendi

TBMM Başkanı Şentop yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın ve Türkiye'nin insanlığı derinden etkileyen corona virüsü tehdidiyle karşı karşıya olduğu bir dönemden geçildiğine dikkat çekerek, küresel düzeyde yaşanan bu salgınla Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Sağlık Bakanlığın öncülüğünde ve fedakâr sağlık çalışanlarının gayretiyle büyük bir mücadele yürütüldüğünü vurguladı.

“İşini ciddiyetle ve bilimsel titizlikle yürüten sağlık kadrolarımız ve milletimizin hayati sayılan tedbirlere riayeti sayesinde bu salgınla başa çıkacağımıza inancım tamdır” diyen Şentop, şöyle devam etti:

*Bilindiği üzere bu yıl istila ve işgal karşısında milletimizin yiğitçe direnişinin merkezi ve karargâhı olan Gazi Meclisimizin 100'üncü açılış yıl dönümüdür.

*Bu çerçevede olmak üzere geçtiğimiz yıldan itibaren TBMM'nin himayesinde geniş istişarelerin ve değerlendirmelerin ardından çok sayıda etkinlik planlanmış, bu anlamlı dönemi dolu dolu yaşamak ve yaşatmak için çalışmalar yürütülmüştür.

*Dünyanın ve Türkiye'nin corona virüsü salgını ile mücadele yürüttüğü şu aşamada, TBMM'nin açılışının 100'üncü yıl dönümü etkinliklerinin takviminde yeniden bir düzenlemeye gitme mecburiyeti hâsıl olmuştur.

*Milli Mücadele’nin karargahlığını yapmış TBMM'nin açılışının 100'üncü yıl dönümü münasebetiyle planladığımız uluslararası ve ulusal sempozyumlar, konserler, çocuk buluşmaları, konferanslar, tiyatro gösterileri ve canlandırmalar, fotoğraf ve resim sergileri gibi etkinlikler, uluslararası camiadan davetlilerin hazır bulunacağı toplantılar, salgının zorunlu kıldığı sağlık tedbirlerinin başında gelen sosyal mesafeye uymak esasına riayeti sağlayarak gerçekleştirilemeyeceği için ileri bir tarihe ertelenmiştir.

*Salgının etkilemediği belgesel gösterimleri, kitap yayınları ve medya paylaşımları planlandığı şekilde yürütülecektir.”

Türkiye'nin ve dünyanın bu mücadeleyi kazanacağına ve hayatın olağan akışının devam edeceğine inandığını vurgulayan Şentop, şunları kaydetti:

*Millet olarak coşkuyla kutlayacağımız TBMM'nin 100'üncü yıl dönümü için planlanan etkinlikler de bu mücadeleden başarıyla çıkılmasının ardından daha coşkulu bir biçimde gerçekleştirilecektir.

*Bu vesileyle evlerimizden dışarı çıkılmamasının, başta kronik rahatsızlığı olan ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza yönelik olanlar olmak üzere bütün tedbirlere titizlikle riayet edilmesinin, salgının etkisizleştirilmesi amacıyla sosyal mesafeye uyulmasının hayati önemine bir kez daha dikkat çekmek istiyorum.

*Bu tedbirlere hassasiyetle uyulmasının fedakâr sağlık çalışanlarımızın ve her gün evimizde rahat edebileceğimiz üretimleri gerçekleştiren bütün emekçi kardeşlerimizin işini kolaylaştıracağını hatırda tutmalıyız.

*Milletimizin asli hasletlerinden olan tehlike anında birlik içinde hareket etme kabiliyetine ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde 100 yıl önce istila ve işgal tehdidi karşısında asil ve cesur bir duruş sergileyen aziz ecdadımızı, kahraman şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

*Her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etme kararlılığımızın daim olması temennisiyle Cenab-ı Hak’tan milletime ve bütün insanlığa sıhhat ve selamet diliyorum. (İHA)