Meclis’te bir corona virüsü vakası daha!

Meclis Başkanlığı’ndan yapılan bilgilendirmeye göre; basın koridorunda görev yapan garsona şüphe üzerine corona virüsü testi yapıldı.

Çalışanın test sonucunun pozitif çıkması üzerine Meclis’te görev yapan ve çalışanla teması olan tüm basın mensupları uyarılarak test yaptırmalarını istendi.

MECLİS HASTANESİ AÇILDI

Meclis Hastanesi de nöbetçi gazeteciler için açıldı ve gazeteciler teste tabi tutuldu. Basın koridoru boşaltılarak dezenfekte edildi.

TBMM Genel Sekreteri Ali Kumbuzoğlu, Parlemento Muhabirleri Derneği Başkanı Göksel Bozkurt’u arayarak bilgi verdi.

10 VAKA GÖRÜLMÜŞTÜ

TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, 11 Haziran tarihinde yaptığı açıklamada salgın sürecinde 9’u personel 10 kişinin testinin pozitif çıktığını söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

* Bu kişilerden 7’sinin tedavisi tamamlandı ve görevlerine başladılar. Biri TBMM’de çalışan bir televizyon kameramanı olmak üzere toplam 3 kişinin ise tedavi süreci devam etmektedir.

* Tespit edilen bütün vakalarda gerekli tedbirler alınmış, testi pozitif çıkan kişilerle temas ihtimali olan herkes teste tabi tutulmuş ve takip edilmiştir. Bunların dışında bir vaka tespiti yoktur. İHA-DHA

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